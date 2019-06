Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 20 giugno 2019

In primo piano nel tg di euronews il consiglio europeo poi tante altre notizie: dalla crisi tra Iran e Stati Uniti alla minaccia dell'estrema destra in Germania fino alla giornata internazionale del rifugiato che si celebra oggi.

Il Consiglio europeo dedicato alle nomine delle più alte cariche dell’Unione. Non si arriverà oggi a un accordo sul nome del futuro presidente della commissione ma la volontà di tutti è chiudere presto, entro il 2 luglio, si dice.

Sullo sfondo del consiglio c’è la questione dell’Italia che rischia la procedura d’infrazione per debito eccessivo.

L'Iran: il Paese del golfo in queste ore è al centro dell’attenzione internazionale per aver abbattuto un drone americano che, secondo Teheran, viaggiava in cieli iraniani. La replica di Trump, dura, non si è fatta attendere "L'Iran ha fatto un grave errore", ha detto.

Xi Jinping in Corea del Nord: il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord ha incontrato Kim Jong Un per parlare della denuclearizzazione mentre i colloqui tra Pyongyang e Washington sul nucleare sono in fase di stallo ormai da mesi. Il dittatore nordcoreano ha detto che sarà "paziente" lamentando che "nessuna risposta attiva è stata data agli sforzi di Pyongyang per allentare le tensioni". Xi Jinping ha assicurato un ruolo attivo nel processo di denuclearizzazione della penisola coreana.

Oggi è la Giornata del rifugiato chi arriva in Europa attende in un limbo lo status di rifugiato che viene concesso davvero a pochi. E non c’è nessuna invasione, soprattutto in Italia. Il Paese con più rifugiati in Europa è infatti la Germania.

L’estrema destra in Germania, sempre di più pericolosa. È delle ultime ore la notizia che alcuni sindaci pro migranti hanno ricevuto minacce di morte.

Esperimenti shock sugli animali: le terribili immagini di denuncia registrate da un’associazione animalista in un allevamento francese dove si sperimentano, con regolare licenza ministeriale, nuovi mangimi. Per studiare come vengono digeriti dalle mucche il corpo di queste ultime viene davvero trattato come un grande sacco, forato e con un oblò.