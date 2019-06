Arriva l'app per non sprecare il cibo

Sono circa 11 milioni le tonnellate di cibo che finiscono nella spezzatura in Germania ogni anno. Ogni cittadino tedesco, riferiscono i dati, spreca circa 55 kg di cibo ogni anno. E proprio qui, applicazioni per telefoni che trovano prodotti alimentari invenduti dai ristoranti stanno spopolando sempre più.

Germania ma non solo, in tutta Europa, i giovani hanno ormai preso a cuore la questione ambientale e un modo veloce e personale, per non sprecare alimenti può essere la tecnologia.

Franziska Lienert della "Too Good To Go", l'azienda che ha lanciato l'applicazione di cui stiamo parlando, ne spiega la logica: "Con noi le porzioni costano sempre la metà rispetto al costo normale. Il profilo indica le aspettative del cliente su molti aspetti non solo i gusti, le porzioni rimaste e a che ora può essere acquistato. Di solito è sempre poco prima della chiusura".

I danni creati dallo spreco di cibo sono un problema per Berlino, a esempio, che ha annunciato la sua intenzione di ridurne il consumo entro il 2030.