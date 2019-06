Salone di Le Bourget: Airbus sorpassa Boeing

Presentazioni ufficiali tra scuse eccellenti e nuovi modelli di aerei civili e militari. Al Salone aeronautico di Le Bourget, alla presenza di capi di Stato e ministri da tutta europa, l’AD della Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister ha ammesso, per la prima volta in pubblico dopo i due tragici incidenti dei 737 MAX, che è stato commesso un errore, che qualcosa non ha funzionato con la spia che avrebbe dovuto segnalare il guasto.

Dopo aver rivolto un messaggio alle famiglie delle vittime, il vicePresidente ha sottolineato che questo è il momento più difficile per la Boeing, ma è anche un momento cruciale. Incidenti come quelli accaduti nell’ultimo anno non si dovranno mai più ripetere."

Mentre il colosso americano incassa il duro colpo, Airbus lancia il suo nuovo modello, l'A321XLR in volo dal 2023. Un aereo a corridoio singolo capace di effettuare tratte più lunghe, di solito riservate agli aeromobili più grandi, grazie alla sua capacità di extra autonomia che permetterà anche una riduzione del 30% nel consumo di carburante. Grazie a questa nuova autonomia, i nuovi Aribus potranno effettuare, a un costo inferiore, rotte più lunghe e meno trafficate, nel rispetto dell’ambiente e del pianeta.