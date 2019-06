Tienanmen, migliaia a Hong Kong per la fiaccolata a 30 anni dalla repressione

Centinaia di migliaia di persone a Hong Kong hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo della repressione militare voluta da Pechino 30 anni fa. Argomento ancora tabu' in Cina, dove Hong Kong è l'unica regione in cui è consentita una commemorazione pubblica per il grado di autonomia di cui è investita: Retaggio del dominio britannico concluso nel 1997.

"Credo che abbiamo un ruolo da giocare in Cina verso la strada per la democrazia ecco perché credo che non dovremmo desistere o dimenticare, la memoria è il rpimo passo per proteggere la nostra società e la giustizia. E' un processo di risveglio", afferma un giovane cittadino di Honk Kong

"Non importa quanto lontani col tempo, loro cercheranno sempre di riportarti indietro, è un tipo di oppressione che riesco a tollerare con difficoltà. Sono cmq già senza libertà vorrei chiedere al mondo aiuto, perché qui ad Honk Kong stiamo soffrendo", sottolinea una donna anche lei partecipante alla fiaccolata.

Nel frattempo a Washington, a Capitol HIll, è stata svelata la statua del "Tank Man", l'immagine icona del manifestante cinese che ha bloccato un carro armato mentre il governo comunista reprimeva gli studenti in Piazza Tienanmen.