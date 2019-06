C'è grande attesa per la conferenza stampa che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà alle 18.15. In un messaggio pubblicato sui social il premier ha annunciato di avere "cose importanti da dire a tutti voi". La conferenza arriva in un momento di estrema tensione all'interno alla maggioranza e tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Guarda la conferenza in diretta nel player in alto.