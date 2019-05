Il Movimento 5 Stelle rinnova la fiducia a Luigi Di Maio

Nessuno strascico elettorale per Luigi Di Maio. Il leader del Movimento 5 Stelle supera lo scoglio del voto online e dopo il deludente risultato delle europee la maggioranza degli iscritti gli rinnova la fiducia: dei poco più di 56mila i votanti sulla piattaforma Rousseau; 44.800 gli chiedono di restare al suo posto.

Non è detto però che la bufera sia passata. Perché l'idea emersa dall'assemblea dei parlamentari di affiancare il leader con un comitato di saggi o una vera e propria segreteria non piace a molti sostenitori, che invece di una struttura nominata dall'alto vorrebbero avere voce in capitolo. "Ripartiamo più forti", risponde loro Di Maio, annunciando novità su ruoli e procedure interne.