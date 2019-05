Dl Calabria, relatrice M5S si dimette

(ANSA)- ROMA, 30 MAG – Dalila Nesci, deputata M5s, si è dimessa

da relatrice del decreto legge sulla sanità in Calabria, dopo le

polemiche su un presunto conflitto d’interessi di un suo ex

collaboratore, potenziale candidato a dirigente locale del

settore. Ad annunciarlo in Aula alla Camera è stato il

vicepresidente del Senato Fabio Rampelli, quando è ripreso

l’esame del provvedimento. Al posto di Nesci la presidente della

commissione Affari sociali Marialucia Lorefice, sempre di M5s.

“Ho sempre svolto con correttezza, dedizione e spirito di

servizio” gli incarichi ricevuti, ha detto Nesci alla Camera. A

chiedere un passo indietro il Pd, ma anche la Lega. ““Bene le

dimissioni di Nesci da relatrice del decreto Calabria per

conflitto d’interessi – dice il capogruppo leghista alla Camera

Riccardo Molinari -. La Lega, non appena appresa questa

situazione durante il dibattito d’aula, dopo un’attenta

valutazione ha chiesto alla relatrice di fare un passo indietro.

Stupisce solo che la questione sia sfuggita agli attenti

osservatori dei 5S”.