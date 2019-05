Ucraina: Zelenski al fronte, il presidente visita il Donbass

Il neopresidente ucraino Volodymyr Zelenskiha visitato per la prima volta il Donbass. Il Capo di Stato si è recato presso le postazioni delle forze armate nel villaggio di Stanytsia Luhanska e nella cittadina di Schastia, incontrando i soldati delle Forze congiunte ucraine. In un video pubblicato dall'ufficio stampa presidenziale, si vede Zelenski che visita le trincee e si intrattiene con i militari. L'ex comico si interessato in particolare alle loro condizioni di vita, alla qualità dei rifornimenti, dell'equipaggiamento, sottolineando a necessità di assicurare migliori condizioni per chi sta al fronte.

Stretto di Kerch, respinto l'appello dei marinai ucraini

Intanto, un tribunale russo ha respinto l'appello deimarinai ucraini, catturati dalla marina di Mosca lo scorso novembre, dopo uno scontro nello stretto di Kerch, tra la terraferma russa e la Crimea. L''udienza si è tenuta dopo la decisione del tribunale marittimo delle Nazioni Unite di imporre a Mosca di liberare navi e marinai.