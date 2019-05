Il Rinascimento fiorentino in mostra a Madrid

Nell'anno del suo bicentenario, il Museo del Prado di Madrid apre le sale al Rinascimento fiorentino. E' stata inaugurata questo martedì la mostra dedicata all'artista fiorentino Guido di Pietro, detto Beato Angelico. Al centro dell'esposizione, l'Annunciazione, restaturata dall'esperta squadra di professionisti del Prado.

Nella mostra, curata da Carl Brandon Strehlke, si possono ammirare anche altri capolavori di Beato Angelico, come la Madonna della melagrana e il Funerale di Sant'Antonio Abate. "Quest'uomo è un giovane artista che si guarda intorno, che cerca di carpire i segreti dei propri colleghi, diventando uno dei primi artisti a integrare completamente certe innovazioni nei suoi dipinti", spiega il curatore.

Il percorso si sofferma sul periodo di attività di Beato Angelico compreso tra il 1420 e il 1430.

L'esposizione "Fra Angelico and the Rise of the Florentine Renaissance" sarà aperta al pubblico al Prado, fino al prossimo 15 settembre.