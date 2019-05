"Trattative avanzate". Fca e Renault sempre più vicine

L'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore e, se così fosse, avrebbe l'effetto di uno tsunami nell'industria automobilistica. Diverse fonti parigine, riprese dalle maggiori agenzie di stampa, confermano le indiscrezioni del Financial Times, riguardo un avvicinamento tra i vertici di Fiat Chrysler Automobiles e Renault, per una possibile alleanza tra le due case automobilistiche. Un'alleanza da circa 33 miliardi di euro di capitalizzazione, che porterebbe a uno scambio azionario.

"Trattative avanzate"

Le trattative tra i due gruppi sarebbero già ad uno stato "avanzato", anche se i dettagli non sarebbero stati ancora definiti. I negoziati sarebbero concentrati su un'ampia cooperazione tra Fca e Renault, con la volontà di quest'ultima di ripulire l'immagine del proprio gruppo, del quale fanno parte anche Nissan e Mitsubishi, dopo lo scandalo che ha coinvolto il patron Carlos Ghosn. E in un momento così delicato per il settore, con le case a caccia di alleanze, in un contesto sempre più complicato, a causa degli investimenti colossali, necessari per le evoluzioni tecnologiche nell'industria. Sarebbe proprio, ad esempio, per l'elettrificazione dei propulsori che una cooperazione con il gruppo franco-giapponese, sarebbe fondamentale per Fiat.

Mentre Fca e Renault non commentano, sembrerebbe che i consigli d'amministrazione dei due gruppi si riuniranno già lunedì mattina presto. Qualora dovesse filare tutto liscio, nelle ore seguenti potrebbe arrivare l'annuncio.