"Non ti lasceremo essere come Erdogan". Israeliani in piazza contro Netanyahu

"Non ti lasceremo essere come Erdogan". Questo è uno degli slogan scanditi dalle migliaia di israelianiscesi in piazza questo sabato a Tel Aviv, per protestare contro Benjamin Netanyahu e contro quei provvedimenti legislativi, che potrebbero garantire al Primo Ministro l'immunità dalle accuse di corruzione e limitare il potere della Corte Suprema del Paese.

"Sono qui per manifestare contro le leggi che Bibi Netanyahu ha detto di voler passare", dice un manifestante. "Ha detto che riformerà Israele, da uno Stato democratico a una sorta di dittatura, come quella che abbiamo in Turchia o in Russia, dove i funzionari e i politici sono al di sopra della legge".

REUTERS/Ammar Awad

Alla manifestazione hanno partecipato quasi tutti i partiti di opposizione, una rarità in un Paese politicamente frammentato come Israele.

Le proteste si sono poi trasformate in scontri, tra sostenitori del premier e oppositori.