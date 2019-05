Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 22 maggio 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale vi parliamo del nuovo governo semi tecnico in Austria, scelto dal cancelliere Kurz, in seguito allo scandalo che ha colpito il partito nazionalista Fpö.

Ci trasferiremo a Londra, dove Theresa May ha presentato il nuovo piano per chiudere la partita Brexit entro il 3 giugno. Ma il governo britannico deve anche affrontare un altro problema. Quello di British Steel, secondo gruppo siderurgico del Regno Unito, sull'orlo del collasso.

Vi parleremo poi della crisi "Huawei". Due aziende britanniche e due giapponesi hanno infatti annunciato la sospensione dei piani per la messa in vendita dei nuovi modelli di smartphone 5G della casa cinese.

Chiuderemo, infine, con la "storica" mostra sui Manga, al British Museum di Londra.

Questo e molto altro ancora nel nostro telegiornale.