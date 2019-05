May sotto pressione, i tory chiedono le dimissioni

May tiene duro

La prima ministra Theresa May alla fine di una giornata campale, mercoledì, in cui si sono rincorse voci di sue dimissioni sempre smentite da Downing Street, resta in sella ma il suo passo indietro, secondo fonti parlamentari, potrebbe essere rimandato a venerdì.

Dopo mesi di pressioni per le dimissioni, durante i quali May non ha mai ceduto, questo sembra il momento più duro. La prima ministra è inciampata su un piano per Brexit inaccettabile per i più, contenendo l'ipotesi di un eventuale secondo referendum.

Cosa prevede il piano

La premier Theresa May, mercoledì, ha difeso a denti stretti alla Camera dei Comuni l'ultima legge delega che permetterebbe di ratificare la Brexit il prossimo 3 giugno.

È l'ennesimo e estremo tentativo della May di chiudere la partita Brexit: "Respingetelo e tutto ciò che ci troveremo davanti sarà ancora stallo e divisione. Rischiamo di uscire dall'Unione senza un accordo, cosa che questa Camera non vuole assolutamente; rischiamo di bloccare la Brexit , cosa che i britannici non tollererebbero. Rischiamo di originare nuove divisioni in un momento in cui dovremo essere uniti nell'interesse nazionale".

Il no di Jeremy Corbyn

La May ha presentato, martedì, il suo piano che si articola in dieci punti, imediata la reazione del leader dei laburisti Jeremy Corbyn che annunciato di votare contro e che alla Camera dei Comuni ha dichiarato: "Nessun parlamentare laburista può votare un accordo di un primo ministro che ormai è in scadenza, anche se la premier potrebbe onorare le sue promesse l'accordo che ci sta proponendo non rappresenta un vero compromesso. Il piano è pieno di contraddizioni e di volontà pie".

La legge che si articola in dieci punti e che prevede tra l'altro l'ampliamento temporaneo di un legame doganale con l'Unione e l'obbligo legale per il governo a una alternativa al backstop il meccanismo di garanzia per tenere aperta la frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord.