Sempre più operatori dicono no a Huawei

Il timore di acquistare un stock di costosi telefoni poi mezzo inutilizzabili. Vodafone in Gran Bretagna ha deciso di sospendere l'acquisto degli smartphone Huawei 5G di ultima generazione e lo stesso ha fatto un altro importante operatore britannico EE.

La decisione è conseguenza della minaccia di google, finora sospesa fino ad agosto ma poi chissà, di non cedere più i suoi prodotti e servizi a Huawei.

Un effetto domino, la decisione di google, dopo l'ordine esecutivo di Donald Trump che vieta alle aziende americane l’acquisto di prodotti rischiosi per la sicurezza nazionale, tra cui quelli di Huawei. Per il gigante cinese sono giorni terribili dopo che anche due operatori di telefonia giapponesi hanno bloccato gli acquisti di smartphone per lo stesso motivo.