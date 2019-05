Il Manga in mostra al British Museum

Il British Museum mette in mostra il Manga: la più grande esposizione fuori dal Giappone sul tema interamente dedicata a questa forma d'arte narrativa è infatti in programma a Londra dal 23 Maggio al 26 Agosto 2019.

A spiegarci cosa è il Manga, e cosa è diventato, è il curatore della mostra, Tim Clarke:

"Il manga è una forma d'arte incredibilmente democratica. E' molto economica ed esiste un carattere manga per tutti i temi. Tutti in Giappone leggono manga sul treno, a esempio, o nelle ore d'ufficio anche. Negli ultimi 10, 20 anni si è diffusa per tutto il globo. Quasi tutti nel mondo ora leggono testi prodotti in questa forma".

Una forma d'arte narrativa visiva, insomma, che attraverso l'uso delle immagini racconta storie con temi che vanno dal genere romantico a quello dell'avventura, ambientati in mondi reali o immaginari.

I caratteri cinesi che formano la parola stessa 'Manga' equivalgono alle concezioni di 'Immagini in rivolta' o 'Immagini illimitate', dove le storie sono meno dipendenti dal testo rispetto ad altre opere e la narrativa viene realizzata attraverso il disegno di linee espressive e lo sviluppo visivo dei singoli personaggi. È la cifra della sua unicità che lo rende popolare e trasversale.