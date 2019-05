Toscana, codice giallo ancora prolungato

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - La pioggia insiste e cadrà sulla Toscana ancora fino a domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato ancora il codice giallo per pioggia, già emesso venerdì e prolungato una prima volta fino alle 12.00 di oggi, alle ore 14.00 di domani, lunedì 20 maggio. Il codice interessa quasi tutta la Toscana, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna. Oggi, domenica, sono attesi rovesci sparsi (temporali solo occasionali) con cumulati medi non significativi sulle zone interne e montuose (fino a significativi sulle zone di nord ovest). Domani, lunedì 20, piogge a tratti persistenti sulle zone di nord ovest con cumulati medi significativi e massimi fino a elevati sui rilievi. Sempre domani saranno possibili temporali nella notte e al primo mattino sul Grossetano e Valdichiana con occasionali colpi di vento e grandinate.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.