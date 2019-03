Cina: su 5G c'è già cooperazione con l'Italia

Cina e Italia rafforzeranno le relazioni sulle tlc, dove "c'è già una forte cooperazione": nel 5G, ad esempio, "è stata firmata e continueremo a sostenerla".

Il viceministro degli Esteri Wang Chao, nel briefing coi media alla vigilia della missione del presidente Xi Jinping in Italia, Monaco e Francia, ha ricordato che la Cina ha sempre incoraggiato le aziende cinesi a seguire le regole di business e legali dei Paesi in cui si trovano a operare.

"Le compagnie cinesi hanno aperto e dato il loro contributo allo sviluppo su innovazione e digitale in Italia. La Cina continuerà a sostenere le compagnie in cooperazione per l'innovazione dell'Italia".