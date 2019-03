Boeing: Norwegian Air presenta il conto

Colpo di scena nella vicenda Boeing: il Presidente americano Donald Trump ha deciso il blocco con effetto immediato si tutti gi aerei Boeig 737 Max 8 e Max 9 sul tutto il territorio degli sSati Uniti.

Poche ore dopo lo stop del Canada, anche gli Usa - strenui difensori fino all'ultimo dell'azienda americana - hanno ceduto.

Le scatole nere andranno in Europa

Le scatole nere del Boeing 737 Max 8, il modello di aeromobile precipitato domenica scorsa in Etiopia, saranno inviate in Europa per le analisi dei dati di volo e le registrazioni vocali in cabina.

Lo ha reso noto, senza specificare il paese europeo, la compagnia aerea Ethiopian Airlines

"Manderemo il conto alla Boeing"

Intanto, la compagnia norvegese Norwegian Air Shuttle, specializzata in voli low-cost, annuncia pubblicamente la richiesta di risarcimento danni alla Boeing.

Presto all'azienda americana arriverà il conto, salatissimo, delle perdite subite dalla compagnia norvegese, che non potrà piu utilizzare - almeno temporaneamente - i Max 8 per ovvi motivi di sicurezza.

"Quello che succederà dopo è nelle mani delle autorità dell'aviazione europea, noi speriamo e ci aspettiamo che i nostri Boeing Max possano presto tornare in volo", spiega Bjørn Kjos, Amministratore Delegato di Norwegian Air.

"Ovvio che non pagheremo i nuovi aerei, che dobbiamo parcheggiare temporaneamente, e perciò manderemo il conto a chi li produce". Bjørn Kjos A.D. Norwegian Air

"Molti ci hanno chiesto come questo incidente influisca sulla nostra situazione finanziaria, ed è abbastanza ovvio che non pagheremo i nuovi aerei, che dobbiamo parcheggiare temporaneamente, e perciò manderemo il conto a chi lo produce", conclude il dirigente della compagnia aerea norvegese.

Bjorn Kjos, Amministratore Delegato di Norwegian Air nel suo videomessaggio.

Anche il Canada dice stop

Dopo la Polonia martedì sera e prima degli Stati Uniti, alla lunga lista dei paesi che hanno sospeso l'utilizzo del Boeing 737 Max 8, si aggiunge anche il Canada, la cui compagnia Air Canada ne possiede 24. Nel disastro in Etiopie 18 sono state le vittime canadesi.

Nel mondo, la compagnia aerea che attualmente possiede più Boeing 737 Max 8 è la Southwest Airlines, che ha 34. Poi, Air Canada e American Airlines con 24.

Ma sono una miriade le compagnie che utiizzano il nuovo modello.

La Boeing, da parte sua, ha affidato il suo commento a un comunicato stampa in cui ha ribadito che il 737 Max 8 è un velivolo sicuro.

Dal 12 marzo sul profilo Twitter di Boeing campeggia questo comunicato.

Quel orecedente in Indonesia...

In Indonesia, la Lion Air ha cancellato l'ordine di quattro Max 8, in attesa di conoscere le cause dell'incidente avvenuto al largo di Jakarta il 29 ottobre scorso e che provocò 189 vittime.

L'intervista dall'ex pilota

Per saperne di più sulla sicurezza aereo, ecco l'intervista all'ex pilota di Boeing Edoardo Antonini.