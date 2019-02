Gup,nessun dolo per sindaci Banca Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Per le accuse relative al crac di Banca Marche, tra cui il concorso in bancarotta fraudolenta, "non è configurabile dolo" a carico dei tre componenti del collegio sindacale in carica fino aprile 2012. Lo scrive il gup di Ancona Carlo Cimini nella motivazione della sentenza con cui ha assolto in abbreviato Franco D'Angelo, Marco Pierluca e Piero Valentini perché il fatto non costituisce reato. La Procura contestava il concorso al dissesto, con 13 ex vertici rinviati a giudizio, omettendo i "poteri di vigilanza". Dagli atti il gup evince che il collegio sindacale era in "buona fede", ha "esercitato i poteri di vigilanza e controllo e i vari interlocutori aziendali addetti ai controlli interni non hanno mai rappresentato situazioni allarmanti o critiche nell'area della concessione, monitoraggio, recupero del credito". La "filiera" della concessione del credito per il giudice, era "caratterizzata da una sorta di asservimento di strutture periferiche e subordinate agli esponenti apicali" di BM.