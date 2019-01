Brexit: trasporto merci a rischio? La parola ai camionisti

Dimensioni di testo Aa Aa

Siamo appena fuori dall'autostrada M25, che circonda Londra. Tim, camionista, si prepara per la notte. Guida per le strade di tutta Europa, Tim, è un tassello fondamentale del sistema di fornitura di merci dell'intera Gran Bretagna. A lui una Brexit senza accordo non fa paura, nonostante il caos che si scatenerebbe nel settore dei trasporti

"Alla fine dei giochi noi vogliamo fare affari con l'Europa, l'Europa vuole fare affari con noi e se il governo si mette d'accordo e si riprende da questa crisi, non c'è motivo per cui non possiamo farlo." David Gray: camionista britannico

Tim Drury, camionista britannico: "Se usciamo senza un accordo con la comunità europea, spiega - credo che vorranno rapidamente risolvere i problemi che sorgerebbero, perché li riguarda tanto quanto noi. Questa è la cosa importante da ricordare. " Il trasporto merci è un business infinito, funziona un po' come il sangue che scorre nelle nostre vene e deve essere rigorosamente "just in time". Damon Embling, Euronews: "Quello che si dovrebbe dire a queste persone, che si incontrano a questa fermata di sosta per mezzi pesanti capace di ospitarne per la notte fino a 150, è che mentre molti pensano che questo lavoro non puo' fare a meno dell'Europa, dall'altra parte molti altri si dicono favorevoli alla Brexit, indipendentemente dal fatto che venga trovato un accordo o meno, Ma nel settore delle forniture la preoccupazione è che nuovi controlli alle frontiere ritardino la corsa dei camion e quindi le consegne. sarebbe molto negativo per gli affari se la Gran Bretagna uscisse male dall'Europa". Prendiamo, ad esempio, l'industria automobilistica britannica,