Trump: "Tutta colpa dei democratici se muoiono i bimbi dei migranti"

Il presidente Trump non ha dubbi: la morte dei bambini migranti presi in custodia dalla polizia federale statunitense "è colpa dei democratici e delle loro patetiche politiche di immigrazione" (sic). Ecco l'ultima sentenza tweet dell'inquilino della Casa Bianca.

Indagini in loco della segreteria per la sicurezza nazionale

Intanto il segretario americano per la sicurezza nazionale Nielsen ha visitato una struttura di detenzione ai confini dell'Arizona per far estendere i controlli medici sui bambini migranti, in risposta alla morte di due bambini migranti tenuti in custodia.