Germania: in visita ai pazienti col bus

La storia della montagna che non va da Maometto rende l'idea: troppo difficile che si sposti, come è incredibilmente complicato per molti malati andare a farsi visitare lontano dal proprio paese di residenza.

Il dottor Matthias Roth spiega le ragioni dell'iniziativa, promossa dalla Federazione dei Medici per affrontare il problema della carenza di presidi di assistenza in molti piccoli centri del Paese.

Succede in Germania dove, per garantire l'assistenza ai pazienti, è un autobus medicalizzato a viaggiare ogni settimana attraverso sei villaggi dello stato dell'Assia.

"Ci sono alcuni villaggi dove non ci sono più medici - dice Roth - altri paesi ne hanno ancora alcuni, ma sono così occupati che lavorano al limite delle loro capacità. In ogni caso, noi interveniamo per sopperire alla mancanza - siamo un complemento - e assistere così chi non può spostarsi".

Il dottor Matthias Roth

Negli ultimi tre mesi, il Dr.Roth ha ricevuto 35 pazienti al giorno. È una sfida, quella della medicina itinerante, che la Germania non è la sola ad affrontare: anche in Francia l'idea comincia a guadagnare terreno.