Francia: record di firme per una petizione sul clima

Il governo francese è dentro a una morsa: da un lato i gilet gialli non vogliono l'ecotassa, dall'altro lato un milione e 600mila francesi hanno a cuore il clima. Tanto da aver firmato la petizione di quattro Ong per portare in tribunale il governo, colpevole di aver fatto troppo poco per limitare l'emissione di gas a effetto serra. E così l'esecutivo francese avrà soli due mesi per correre ai ripari prima di essere citato in tribunale.

"Stiamo presentando una denuncia contro il governo francese - dice Jean-François Julliard di Greenpeace Francia - perché pensiamo che non abbia fatto abbastanza contro il cambinamento climatico. Ecco perché vogliamo citare in tribunale il governo: per far sì che miri più in alto in termini di lotta per il clima, cosa che ora non sta facendo".

Il successo della petizione non ha precedenti in Francia. Si è arrivati a 1,6 milioni di firme in una sola settimana, mentre il precedente record era di un milione di firme in due settimane e riguardava una riforma del lavoro.