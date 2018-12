Babbo Natale, dove sei ora?

E' lui, è lui... il vero Babbo Natale. Le immagini che vedete arrivano direttamente dal Norad, il Comando di difesa aerospaziale nordamericano, che da 63 anni segue la rotta di Santa Claus. Tutto è iniziato per un errore, nel 1955 un negozio americano aveva messo un annuncio su un giornale locale per invitare i bambini a telefonare a Babbo Natale, ma il numero era sbagliato: era quello del Comando. Centinaia di bambini iniziarono così a chiamare e i militari stettero al gioco. Da allora è diventata una tradizione. E a desso 1500 volontari rispondono al telefono e tracciano il percorso su un sito visitato da 20 milioni di persone. Per prepararsi alla vigilia di Natale studiano un manuale di 11 pagine che contiene una lista di 20 domande e risposte, tra cui quando Babbo Natale passerà nella casa di ogni bimbo. E la risposta è: quando dorme, ovviamente...

Per chiamare il Norad, servizio speciale Santa Claus:

1 877-HI-NORAD (1 877-446-6723)

email: noradtrackssanta@outlook.com