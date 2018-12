19 gennaio 2019: Matera diventa "Capitale Europea della Cultura"

Benvenuti a Matera: questo gioiello di pietra incastonato nel cuore della Basilicata, nel 2019 sarà la "Capitale Europea della Cultura".

Negli anni ’50 la città era nota per le condizioni fatiscenti in cui gli abitanti vivevano nei suoi famosi "Sassi": edifici rupestri ricavati da cave di tufo. Oggi di quella decadenza non resta neanche il segno e in città si respira un fermento travolgente.

Da quando Matera ha ricevuto la nomina, nel 2014, tutti qui si sono impegnati concretamente per portare avanti un progetto socio-culturale in cui credono fortemente e che per loro rappresenta il riscatto e l’occasione per esibire agli occhi dell’Europa e del mondo la loro città in una veste completamente nuova e meravigliosa.

Incontro ravvicinato con Matera.

"Non competere con le altre città, ma cooperare"

- Marta Brambilla Pisoni, Euronews: “Perchè e come Matera è diventata Capitale della Cultura Europea 2019. Parliamone insieme a Paolo Verri.”

“Ci siamo mossi da un lato costruendo dei contenuti innovativi e dall'altro cercando di capire che cosa l'Europa potesse volere da una capitale della cultura in Italia", spiega Paolo Verri, Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

"Certamente qualcosa che riguardava il concetto di comunità e concetto di piazza, qualcosa che fosse insieme molto popolare e molto innovativo. Abbiamo studiato soprattutto il fatto di non competere con le altre città, ma di cooperare”.

"Open Future" per tutti

Il titolo della manifestazione è "Open Future", nel quale al concetto di futuro e innovazione per la città, si combina quello di apertura: in un momento storico di chiusura di frontiere, di aumento dei dazi, di scontro con l’altro, Matera punta sul dialogo e sulla capacità di aprire il suo cuore e le sue case per accogliere.

"Matera è stata dichiarata capitale dell'accoglienza ancora prima che capitale della cultura: è un luogo in cui i cittadini appena ti incontrano cominciano a parlarti non fuggono da un'altra parte. I cittadini sono il nostro punto di forza e continuano a esserlo la cultura che propone Matera é la cultura fatta da tutti per tutti", continua Paolo Verri.

Una città intera in cerca di riscatto

E tutti hanno dato il proprio aiuto, in maniera molto concreta. Le luci che si accenderanno durante la cerimonia di apertura sono state assemblate dai cittadini in laboratori organizzati nelle scuole, negli ospedali, nei centri per anziani.