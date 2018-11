Trieste italiana rende omaggio a Re VIttorio Emanuele III

La guerra in cui l'Italia perse 750mila uomini ed ebbe un numero quasi uguale di feriti e mutilati era finita il 4 novembre del 1918 con la vittoria sulle potenti armate di un impero in totale disfacimento. All'alba del secol breve l'ultimo esempio di governo aristocratico che ricordava il Sacro Romano Impero si disfaceva per sempre lasciado il campo al compimento dell'unità d'Italia entro al corona delle Alpi.