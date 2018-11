Inter-Barcellona, anche sfida 'leggende'

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - A poche ora dall'inizio del match della Champions League tra Inter e Barcellona in programma allo Stadio Meazza, le 'leggende' dei due club si sfideranno domani in una partita 5 contro 5 sotto il grattacielo della Regione Lombardia, a Milano. L'incontro è previsto alle 16 e si giocherà sul campo sintetico allestito nella piazza al coperto di Palazzo Lombardia. Per la squadra 'Inter Forever', allenata da Francesco Toldo, si alterneranno in campo Julio Cesar, Paolo Orlandoni, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Luis Figo, David Suazo e Nicola Ventola. Allenatore delle leggende blaugrana sarà invece Chapi Navarro, che per l'occasione ha convocato Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta, Frederic Dehu, Óscar Arpón, Juna Carlos Rodriguez, Gabri Garcia e Fernando Navarro. A dare il calcio d'inizio sarà il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.