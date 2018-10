Scoperta eccezionale a Roma: riappare un Balla

"Scoperta sensazionale" sottolinea il soprintendente alle Belle Arti e all'Archeologia di Roma, Francesco Prosperetti.

Nel locale, dove sono state ritrovate le pitture di Balla c'era stato per anni un noto negozio di lumi, ma molte altre attività avevano occupato quegli spazi dopo la decadenza del Bal Tic Tac, la sala da cabaret per la quale Balla era stato scritturato.

L'esistenza nel locale della decorazione era conosciuta, ma si credeva che tutto fosse andato perduto.

Il ritrovamento consiste in 80 metri quadrati di pitture originali sulle pareti e sul soffitto dove i colori, giallo, rosso, blu, marrone, sono rimasti incredibilmente integri. Le decorazioni, il cui restauro già in corso, saranno lasciate nella loro posizione originale, assicurano da Bankitalia e in un prossimo futuro saranno accessibili al pubblico: i locali del ritrovamento diventeranno parte del Museo per l'educazione finanziaria della Banca d'Italia, la cui apertura prevista per la fine del 2021.