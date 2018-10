Povertà, Caritas: "in Italia va a braccetto con bassa scolarizzazione"

"Ci siamo resi conto - illlustra Nanni - che la maggior parte della persone che si rivolgono alla Caritas hanno un basso livello educativo . Soprattutto per quanto riguarda i giovani che si rivolgono a noi , ci troviamo di fronte a un 70 per cento di loro che si sono fermati perlopiû ala terza media , ma in alcuni casi hanno il diploma elementare o sono perfino analfabeti. Questo sta a significare che siamo in ritardo rispetto alla possibilità di avere un capitale formativo per l'inserimento lavorativo".

"Diciamo che nonostante tutto avere un alto titolo di studio è un fattore deterrente della povertà, non della disoccupazione. Nel lungo periodo su 100 persone laureate, quelle in condizioni di povertà assoluta sono molto poche, circa il 3 o 4%; mentre tra quanti si fermano alla licenza elementare o media quell'incidenza è molto alta. Quindi vuole dire eviedentemente che, se nel breve periodo un rischio di disoccupazione essiste anche per i laureati, sul lungotermine il rischio relativo alla povertà assoluta per loro risulta sensibilmente piû basso. E questo già di per sé dovrebbe essere un incentivo a studiare di più, ma noi abbiamo invece un numero di laureati molto basso e deteniamo il quarto posto in Europa per numero di persone ferme al diploma di scuola media".