Steinmeir in Grecia per rilanciare il rapporto con la Germania

Steinmeier in visita uffiiciale in Grecia ha manifestato la volontà di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni greco tedesche, dopo le tensioni provocate dall'inflessibilità tedesca sul piano di austerità.

Una stretta di mano per andare oltre quella tra il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il suo omologo greco Prokopis Pavlopoulos .

Steinmeir ha incontrato anche il premier greco, Alexis Tsipras, che ha dato prova di pragmatismo dicendo:

"Non dobbiamo dimenticare o nascondere sotto il tappeto le divergenze che abbiamo avuto in passato. Con rispetto reciproco dobbiamo definire il campo d'intervento e risolvere le differenze in base alla legge internazionale che tutti dobbiamo rispettare".

La discussione dal periodo contemporaneo è arrivata fino al secolo scorso e Steinmeir ha voluto precisare:

'' Oltre alle diverse posizioni di cui abbiamo discusso; la Germania sente la necessità di fare la sua parte in modo che le cose successe per responsabilità tedesca nel periodo 1933-1945 non vengano ripetute o dimenticate ''.

Guardando alle elezioni europee del prossimo maggio, l'incontro è stata l'occasione per parlare anche d'Europa, di come rilanciare la costruzione comunitaria per frar fronte ai nazionalismi di ritorno e ai populismi.