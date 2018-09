Colombia: giro di vite contro la droga

Un disegno di legge per confiscare la dose minima che dovrebbe passare questa settimana, la fumigazione delle coltivazioni di coca con il glifosato, lo sradicamento forzoso delle coltivazioni e ripetute operazioni di polizia. Sono questi i capiscaldi del progetto poltico del presidente Ivan Duque in Colombia che, in aperta controtendenza con il suo predecessore Juan Manuel Santos, è deciso a fare una guerra senza quartiere non solo contro i cartelli, ma anche contro i consumatori di stupefacenti. Scompare dunque anche la dose personale. Sarebbe vietato il possesso di qualsiasi quantitativo di stupefacenti in luoghi pubblici.