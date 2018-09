Aereo in ritardo? L'orchestra suona Vivaldi e inganna il tempo

Metti un aereo in ritardo di un'ora e un quarto, un'orchestra svizzera in partenza bloccata all'aeroporto e voilà, l'attesa si trasforma in un concerto. È successo venerdì all'aeroporto di Ginevra dove l'orchestra Camerata du Leman ha intrattenuto i passeggeri con l'esecuzione di parte delle quattro stagioni di Vivaldi, nel dettaglio l'estate. (Video di Pascal Bitz)

Attorno a loro si è subito raccolto un gruppo di curiosi e chissà forse qualcuno avrà anche ringraziato il ritardatario volo easyjet per Venezia, qualcuno grato per aver potuto assistere a un concerto gratuito in un insolito scenario.