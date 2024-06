Video. India, una delegazione del Congresso Usa in visita dal Dalai Lama

Una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti ha incontrato il Dalai Lama mercoledì nella sua residenza a Dharamshala, in India, scatenando la rabbia della Cina che considera il leader spirituale del buddismo tibetano in esilio un pericoloso separatista.

La delegazione, guidata dal repubblicano Michael McCaul e comprendente l'ex presidente della Camera democratica Nancy Pelosi, è arrivata martedì nella città collinare, che il premio Nobel per la pace ha trasformato nel suo quartier generale da quando è fuggito dal Tibet dopo una fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959.

Lì hanno incontrato i funzionari del governo tibetano in esilio, che Pechino non riconosce. La Cina non intrattiene alcun dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama dal 2010.