Louisiana, il folle rodeo dei detenuti del carcere Angola

Nella prigione della Louisiana nota come "Angola", i detenuti vestiti con maglie a strisce bianche e nere sfidano cavalli e tori in un rodeo unico nel suo genere, giunto alla 57a edizione. Lo spettacolo, descritto sul suo sito web come "il più selvaggio del Sud", propone una decina di eventi in cui prigionieri e cowboy professionisti si sfidano sotto gli occhi delle guardie carcerarie e del pubblico.

L'Angola Rodeo include anche giochi particolarmente audaci, come il "Poker dei detenuti", in cui quattro detenuti si siedono intorno a un tavolo con un toro selvaggio in libertà. Vince l'ultimo uomo rimasto seduto. C'è anche "Guts & Glory", che è "forse l'evento più emozionante", secondo gli organizzatori: in questo caso diversi detenuti si battono per essere i primi ad afferrare una fiche da poker che è stata legata al "toro più cattivo disponibile".