Perché l'itinerario di Efeler Yolu (500 km) deve essere sulla lista dei desideri degli escursionisti

Un nuovo importante percorso a piedi inaugurato nella regione di İzmir, in Turchia, mira a preservare il patrimonio culturale di alcuni dei luoghi più storici del Paese.

Dire che la Turchia è un Paese grande è un eufemismo e i visitatori che desiderano conoscere la sua vasta e complessa storia avranno probabilmente bisogno di più di una visita. Per fortuna, ora i viaggiatori curiosi possono scavare più a fondo nel passato del Paese in un altro modo, grazie all'itinerario culturale del Percorso di Efeler (Yolu), un sentiero a piedi tracciato di 500 chilometri attraverso la regione di İzmir.

L'itinerario, che attraversa la catena montuosa di Bozdağ, si snoda tra gli altipiani di Kiraz, supera la catena montuosa di Aydın e termina nella Casa della Vergine Maria a Efeso, è pensato per mostrare la cultura storica efe/zeibek.

Lungo il percorso, gli escursionisti attraverseranno 28 paesini, ognuno dei quali ha ospitato diverse civiltà antiche. In ognuna di esse, avranno l'opportunità di conoscere gli usi e costumi degli abitanti del luogo e di far proprio il loro stile di vita.

Nel 2023, l'itinerario è stato riconosciuto come una delle Top 100 Stories di Green Destinations per l’impegno nel preservare le ricchezze naturali, storiche e culturali della regione.

Non vedete l’ora di provare? Ecco alcuni dei punti salienti che vi aspettano.

Nazarköy

Questo caratteristico paesino (il cui nome originario era Kurudere) si trova ai piedi della bellissima riserva naturale di Kurudere. Con pochi abitanti (secondo alcune stime si tratta di appena 350 persone) è un luogo straordinariamente tranquillo per prendersi una breve pausa durante un lungo viaggio.

"Perline del malocchio" in vetro Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono sono le "perle del malocchio", che sono il motivo per cui il villaggio è stato ribattezzato nazar, che significa "malocchio". Realizzate in vetro, queste sfere dai colori vivaci risalgono all'epoca sciamanica e hanno lo scopo di allontanare lo "sguardo degli invidiosi". I visitatori possono vedere come vengono realizzate fermandosi in uno dei laboratori locali dove lavorano i soffiatori di vetro. Recatevi a maggio durante il Nazarköy Bead Festival per ammirare alcuni dei lavori più elaborati della comunità, tra cui collane, orecchini e ornamenti.

Bozdağ

Se state pensando a questo percorso, è probabile che vi piaccia stare all'aria aperta, quindi immergervi nella topografia mozzafiato della catena montuosa di Bozdağ sarà sicuramente un’esperienza speciale. L'omonimo paesino si trova sulle pendici del monte Bozdağ ed è caratterizzato da tetti innevati e minareti sporgenti. Il paesino è piccolo (l'ultima popolazione registrata era di poco superiore ai 500 abitanti), ma attira sciatori, escursionisti e scalatori da tutto il mondo grazie ai 2156 metri di altezza della montagna.

Quartiere di Bozdağ, provincia di İzmir, Turchia Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

È molto comune fare delle scalate qui, essendo disponibili diversi percorsi, dal comune percorso "The Classic" al più tecnico e impegnativo "Dik Deresi". Tuttavia, non è necessario essere scalatori per raggiungere la vetta: gli escursionisti sono i benvenuti. Il percorso principale in salita è facilmente percorribile, anche se a volte può essere ripido, quindi assicuratevi di essere ben attrezzati. Attraverserete pendii boscosi, osserverete pecore di montagna al pascolo e coglierete la meritata ricompensa di una vista mozzafiato sulla Valle di Ödemis.

Birgi

Più giù, all'ombra di Bozdağ, si trova l'antica città di Birgi. Spesso considerata una delle città più carine della Turchia, è ricca di storia (tra gli abitanti del passato si annoverano culture che risalgono ai Frigi), tanto da essere stata inserita nella lista "provvisoria" dell'UNESCO, oltre a essere una delle tappe migliori dell'itinerario.

Qui predomina l’architettura ottomana, con case a corte a due piani che affollano piccole strade, molte delle quali sono vicoli ciechi. Fate un salto alla Moschea di Ulucami, costruita nel 1312 e caratterizzata da pareti in marmo e da un minareto in mattoni smaltati. All'interno, sarete affascinati dalle intricate piastrelle selgiuchidi dai colori vivaci, mentre la porta in noce minbar della moschea, che venne costruita con 3.000 pezzi di legno, ha fatto parlare di sé quando è stata rubata nel 1993 (è stata in seguito recuperata).

Şirince

A soli 12 chilometri dall'antica città di Efeso si trova Şirince, che storicamente prosperò grazie ai suoi prodotti agricoli come fichi, olive, viti e ortaggi, rendendola un luogo ideale per assaggiare la cucina locale - consigliamo di provare il pekmez (melassa di frutta) al mercato.

Il paesino di Şirince nella Provincia di İzmir, Turchia Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Şirince ha anche una grande vocazione vinicola. Potete passeggiare tra i rigogliosi vigneti e anche prenotare una degustazione per assaggiare alcune delle bottiglie locali, che attingono a una varietà di uve endemiche. Non importa se preferite un vino audace o uno equilibrato: ce n'è per tutti i gusti.

Essendo pedonali, le strade acciottolate di Şirince sono adatte per una piacevole passeggiata. Non perdetevi il bazar per ammirare i manufatti degli abitanti del paesino, tra cui abiti fatti a mano, gioielli e il tradizionale caffè turco.

Il monte Nif e il bassorilievo di Karabel

L'itinerario culturale di Efeler Yolu è un percorso panoramico come pochi, ricco di villaggi immutati e di paesaggi rurali collinari pieni di canyon, cascate e montagne. Oltre a Bozdağ, un'altra vetta spicca per la sua bellezza e per i suoi segni storici.

Nella seconda metà dell’itinerario, i viaggiatori possono ammirare la maestosa vista del monte Nif (e salire in cima per ammirare i panorami mozzafiato da quell’altezza). Questa imponente roccia non solo svetta in cielo per 1.510 metri, ma si distingue anche dalle altre della catena rocciosa grazie al confine con il Passo del Karabel. Qui, i visitatori curiosi dovrebbero cercare il famoso Bassorilievo di Karabel, un monumento scolpito nel fianco della montagna che raffigura il capo locale dei Luvi "Tarkasnawa, re di Myra", risalente al 1350 a.C..