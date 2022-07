Milioni di lavoratori europei non riescono a permettersi le vacanze

Bloccati a casa per le vacanze: quest'estate, per alcune famiglie europee, una piscina di città potrà essere la cosa che più si avvicinerà a una dolce fuga per le vacanze. Come per Ismael Albai, padre di 4 figli. I suoi piani per le vacanze sono andati in fumo per l'aumento delle bollette e dalla mancanza di denaro.

"Quest'anno il budget è un po' più limitato. Le vacanze sono sempre più costose e per partire ho bisogno di almeno 5.000 euro, minimo. Prima andavamo in vacanza ogni anno, ma ultimamente andiamo in vacanza una volta ogni tre, due anni", ha detto.

I cittadini europei che lavorano e che non possono permettersi una settimana di vacanza sono in aumento. È quanto emerge da uno studio della Confederazione europea dei sindacati secondo cui nel 2020 sono stati 38 milioni, l'8% della popolazione dell'Unione, gli europei che hanno saltato le vacanze. I cittadini di Romania, Grecia e Lituania sono stati i più colpiti, con oltre il 40% della popolazione bloccata a casa. Al polo opposto, Austria, Danimarca e Finlandia con circa il 7% di persone che non hanno potuto permettersi le vacanze.

La Confederazione chiede migliori condizioni di lavoro.

"Tra i lavoratori c'è una vera e propria paura di arrivare a fine mese in termini di affitto, cibo, e le cose basilari, come potersi permettere una vacanza con la propria famiglia, saltano", ha spiegato Esther Lynch, vice segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati. "Questo ha un impatto più ampio non solo sul lavoratore, ma anche sulla sua famiglia e sulla società. Ciò che è davvero importante capire è che i lavoratori sono molto frustrati e che questa frustrazione dilagherà nelle strade e cercherà di farsi strada nei processi decisionali politici", ha spiegato.

Tuttavia, il cambiamento non è facile: la crisi è ben lontana dal paralizzare i piani vacanza di tutti, con migliaia di persone che viaggiano e si riversano sulle strade e nei cieli.

Una liberazione dalla domanda repressa dalla pandemia.