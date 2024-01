I selfie sono più letali degli attacchi degli squali

Di Alexandrea Sumuel Agenzie: Wealth of Geeks via AP

I divieti di selfie stanno diventando sempre più comuni nei luoghi turistici più famosi…anche per salvare vite umane.

La mania dei selfie è ora più letale degli attacchi degli squali. Uno studio pubblicato nel 2022 sul Journal of Travel Medicine ha rilevato 379 decessi legati ai selfie negli ultimi 13 anni.

Tra questi, 140 turisti hanno scattato tragicamente la loro ultima foto. Nello stesso periodo di tempo, solo 90 decessi hanno coinvolto squali.

Proprio il mese scorso, una gondola si è rovesciata a Venezia, in Italia, quando un gruppo di turisti si è rifiutato di smettere di scattare selfie e di sedersi. Poco prima dell'incidente, il gondoliere aveva chiesto al gruppo di non muoversi mentre tentava una manovra difficile sotto un ponte basso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La ricerca del selfie perfetto per i social media ha portato i turisti a prendere rischi estremi, con conseguenti tragici incidenti, tra cui cadute fatali da scogliere, incidenti con auto e treni, incontri pericolosi con la fauna selvatica e annegamenti imprevisti.

Di conseguenza, i turisti sono ora colpiti da multe salate e in alcuni casi addirittura dal carcere per aver scattato selfie in modo eccessivo.

A dicembre, una donna di 24 anni è stata tragicamente uccisa mentre tentava di scattarsi un selfie sul bordo del Prabalgad Fort in India. È caduta per 60 metri in una gola.

Durante il Tour de France 2023, uno spettatore che cercava di scattarsi un selfie con i corridori di passaggio ha agganciato il manubrio di un ciclista americano, causando un tamponamento di 20 corridori durante la 15a tappa della corsa.

L'anno scorso Portofino ha addirittura imposto un divieto temporaneo di scattare selfie in alcune zone della città per evitare il sovraffollamento delle sue strade strette. Il divieto è stato emanato dopo quello che è stato descritto come "caos anarchico" causato dai turisti che bloccavano il traffico per scattare foto.

Rischiare la vita per la foto perfetta

Scattare la foto perfetta per i social media spesso porta a comportamenti rischiosi alimentati dal desiderio di distinguersi in un paesaggio affollato. Spinti dal desiderio di like, condivisioni e fama, i selfie pericolosi continuano ad aumentare di popolarità. La ricerca della foto migliore può portare gli individui a ignorare gli avvisi di sicurezza o ad avventurarsi in luoghi non sicuri.

Dei 379 decessi legati ai selfie in tutto il mondo tra il 2008 e il 2021, il 37,2% era costituito da viaggiatori e non da persone del posto. Le cadute dall'alto hanno rappresentato il 49,9% di tutti i decessi, seguiti da quelli legati ai trasporti (28,4%) e dagli annegamenti (15,3%).

L'età media delle vittime di selfie in questo periodo era di 24,4 anni. Le donne hanno avuto maggiori probabilità di essere ferite mortalmente in caso di cadute dall'alto e incontri ravvicinati con animali pericolosi, mentre gli uomini sono stati uccisi maggiormente in incidenti legati ai trasporti. Tra i Paesi con il maggior numero di morti per selfie figurano l'India (26,4%), gli Stati Uniti (10,3%) e la Russia (8,7%).

E, cosa ancora più grave, secondo uno studio del Journal of Family Medicine and Primary Care, i decessi legati ai selfie sono molto probabilmente sottostimati, poiché di solito non sono indicati come causa di morte.

I selfie pericolosi sono un problema di salute pubblica

Secondo un'analisi scientifica dell'Università del Nuovo Galles del Sud (UNSW) di Sydney, in Australia, i media tendono a dipingere i selfie pericolosi come sciocchi ed egoisti, spesso colpevolizzando la vittima. Tuttavia, i selfie sono ormai parte integrante della vita quotidiana e gli scienziati affermano che l'atto di scattarsi selfie a rischio dovrebbe essere affrontato come un problema di salute pubblica.

Allo stesso modo, le generazioni precedenti consideravano la guida senza cintura di sicurezza, l'andare in bicicletta senza casco e il fumare sigarette "normali" attività quotidiane che ora sono un pericolo per la salute pubblica.

Riconoscendo questi comportamenti a rischio come problemi di salute pubblica, smetteremmo di biasimare e di sminuire e iniziamo invece a prendere provvedimenti per la prevenzione e l'educazione.

Si tratterebbe di un passo avanti rispetto alle decisioni prese in passato di designare come "zone vietate ai selfie" aree turistiche definite come pericolose.

Le destinazioni che limitano i selfie

La compagnia ferroviaria giapponese JR West Railway Company ha vietato i bastoni per selfie sulle sue piattaforme per evitare folgorazioni da cavi aerei e cadute sui binari.

Dopo una serie di incidenti legati ai selfie a Mumbai, in **India,**il governo ha istituito delle zone vietate ai selfie in alcune aree della città, tra cui alcune spiagge, siti di festival e attrazioni turistiche. A Pamplona, in Spagna, scattare selfie durante l'annuale Corsa dei Tori è illegale a causa di precedenti gestazioni.

Negli Stati Uniti, New York ha approvato una legge che vieta i selfie con i gatti selvatici a meno che non ci sia una barriera fisica tra la persona e l'animale. Allo stesso modo, ai visitatori del lago Tahoe è stato chiesto di non scattare selfie con gli orsi, poiché voltare le spalle a un orso è estremamente pericoloso.

Alcuni luoghi hanno implementato cartelli di avvertimento****, limitato l'accesso alle aree pericolose e condotto campagne di sensibilizzazione. Queste misure, tuttavia, non sono in grado di risolvere completamente il problema di fondo, ovvero l'assunzione di comportamenti rischiosi per ottenere la notorietà sui social media.