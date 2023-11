La scena gastronomica del Paese baltico sta vivendo una sorta di rinascita, guidata da giovani chef e ristoratori che stanno trovando nuovi modi per presentare la cucina locale

La scena gastronomica dell'Estonia sta vivendo una sorta di rinascita, guidata da giovani chef e ristoratori che stanno trovando nuovi modi per presentare la cucina locale. La cucina estone è difficile da definire, anche per molti estoni. Storicamente si è basata su prodotti freschi locali come pesce, carne e verdure dell'orto. Inoltre la cultura alimentare del Paese è stata profondamente influenzata dalla sua complicata storia.

"La nostra cultura alimentare è influenzata dalla Germania, ma allo stesso tempo abbiamo un'eredità sovietica - dice Kadri Kroon, uno scrittore che si occupa di cucina -. C'è un'influenza di tutti gli 'invasori' che sono venuti qui per avere uno sbocco strategico sul mare. Sento che al momento stiamo creando qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente unico per l'Estonia".

La nuova ondata di ristoratori dell'Estonia sta sperimentando e promuovendo le specialità autoctone. Il Paese è entrato a far parte della Guida Michelin nel 2022. Il ristorante Lee è tra i più noti di Tallinn. Situato nel centro storico di Tallinn, sta reinventando un'antica esperienza culinaria comune nel Paese.

"Lee è una delle parole più antiche in estone - dice Kristjan Peäske, co-proprietario del ristorante -. Descrive il vecchio focolare dove, in passato, ci si riuniva. Vogliamo portare questa gioia antica di condividere il cibo sulle nostre tavole".

Peäske, con l'aiuto del capo chef canadese Hiro Takeda, dà ai prodotti estoni un tocco internazionale. "Hiro è il nostro capo chef - dice Peäske -. Ha fuso gli ingredienti estoni con le conoscenze acquisite durante i suoi viaggi". Hiro ci ha mostrato tre dei suoi ultimi piatti: una torta di asparagi di stagione, un sashimi di trota locale e la sua rivisitazione creativa di un classico snack estone chiamato kohuke.