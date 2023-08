Partendo da Los Mochis, nel Sinaloa, il treno Chepe Express conduce i passeggeri in un viaggio impressionante attraverso il Canyon del Rame del Messico.

Dal cuore di un famigerato cartello della droga alle aspre montagne che ospitano comunità indigene, il Chepe Express è il modo più popolare di viaggiare attraverso il Copper Canyon del Messico.

Il viaggio dura circa 10 ore e prevede quattro fermate. L'itinerario è stato riconosciuto come uno dei più bei viaggi in treno del mondo dal National Geographic.

Vedere un lato alternativo del Messico

Ad eccezione dei sistemi ferroviari urbani e di un breve servizio turistico nella regione di Jalisco, produttrice di tequila, il Chepe Express è l'unico treno passeggeri del Messico. Offre una prospettiva unica del Paese, raramente sperimentata altrove.

Il viaggiatore francese Christophe Schild descrive l'esplorazione del Messico attraverso questo viaggio in treno come una buona alternativa alla visita di destinazioni più popolari.

"È un altro modo di scoprire il Messico. Naturalmente, molte persone conoscono le grandi città messicane come Cancun o Acapulco. Ma noi vogliamo scoprirlo in un altro modo e questo treno è l'occasione per farlo", ha detto.

Qual è il percorso del treno messicano El Chepe?

El Chepe prende il nome dal percorso di circa 350 chilometri che segue attraverso il Copper Canyon.

Parte da Los Mochis, nello stato nord-occidentale di Sinaloa, e si dirige verso la città di Creel, sulle montagne di Chihuahua.

Lungo il percorso, i passeggeri possono ammirare panorami mozzafiato di montagne, campi coltivati e fiumi. Il Copper Canyon è quattro volte più grande del Grand Canyon negli Stati Uniti e prende il nome dal colore del rame delle sue pareti.

Il treno sale lungo le ripide pareti del canyon e attraversa 37 ponti e 86 gallerie.

Oltre alle sue attrazioni, il Copper Canyon è la patria degli indigeni Raramuri, chiamati anche Tarahumara.

Famosi per la loro capacità di correre sulle lunghe distanze, i Tarahumara hanno ospitato a marzo un'ultramaratona gareggiando contro atleti di tutto il mondo.

È sicuro viaggiare sul treno El Chepe?

I visitatori sono invitati a tenersi informati sulla situazione attuale con avvisi di viaggio sulla criminalità e sui possibili rapimenti.

Tuttavia, nonostante una storia oscura che include crimini passati che hanno preso di mira i turisti, i gruppi armati hanno generalmente rispettato la sicurezza dei visitatori.

"In tour come questi non si cammina in mezzo alle guerre dei cartelli della droga", dice Adair Margo, un visitatore statunitense che ha portato la sua famiglia in viaggio su rotaia.

Durante l'estate, i viaggiatori messicani dominano la lista dei passeggeri, ma in altri periodi dell'anno quasi la metà delle persone sul treno sono straniere.