Di Sarah Faith

Balene, orsi, linci: ecco come incontrare la fauna selvatica del Vecchio Continente in modo responsabile

PUBBLICITÀ

Sarah Faith è redattrice di contenuti e valori presso la società di viaggi attivista Responsible Travel.

L'Europa vanta grandi predatori iconici, un'avifauna spettacolare e alcuni degli ultimi tratti di natura selvaggia e remota del mondo. Quindi, sostituite la spiaggia con il binocolo e partite per un safari alle porte di casa, perché la fauna europea ha bisogno del vostro aiuto.

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, la biodiversità europea sta diminuendo a un ritmo allarmante. Ma c'è speranza. I progetti di rewilding in tutto il continente stanno riportando la vita dove sta scomparendo e il turismo può sostenerli. Ecco dove vedere la fauna selvatica in Europa quest'anno.

Avvistate castori e balene nelle Highlands e Isole, Scozia

"In tutta l'Europa continentale, ci sono molti esempi in cui la natura si sta riprendendo in modo drammatico, dimostrando cosa è possibile fare dando alla natura più spazio e libertà", afferma Peter Cairns, direttore esecutivo di Scotland: The Big Picture, che ha l'obiettivo di trasformare la natura selvaggia scozzese attraverso il rewilding e la reintroduzione di specie più grandi come il castoro, la lince e persino il lupo.

"Con il ritorno della fauna selvatica, lo stesso vale per le persone, che vedono sempre più opportunità nei paesaggi rinselvatichiti".

È possibile contribuire a sostenere la causa economica della fauna selvatica con una crociera su una piccola nave per avvistare balene, delfini, squali elefante, foche e uccelli marini intorno all'Isola di Mull e alle isole circostanti.

Le aquile dalla coda bianca sono un punto di forza e la loro presenza su Mull è un successo per la conservazione, con 22 coppie di questo uccello precedentemente estinto nel Regno Unito che ora vivono sull'isola.

Una crociera di sette giorni a Mull, Islay, Luing, Shuna e Jura con St Hilda Sea Adventures costa 1.560 euro a persona.

I safari alle porte della Scozia non si fermano qui. Il Parco nazionale dei Cairngorms, che ospita un quarto delle specie minacciate della Gran Bretagna, ospita falchi pescatori, aquile reali, cervi in calore, faine e persino gatti selvatici.

Incontrate le persone impegnate a preservare i Cairngorms per la natura - e avvistate i castori - in un viaggio in Scozia: The Big Picture. Quattro giorni nella Great Glen costano a partire da 1.166 euro a persona. Tutti i profitti saranno devoluti alle attività di rewilding dell'associazione.

Beavers have been reintroduced to the Scottish wilderness. Scotland The Big Picture

Incontrare gli orsi bruni nei Carpazi meridionali, Romania

Una delle ultime grandi aree selvagge d'Europa si trova nei prati alpini, nelle foreste e nelle cime imponenti dei Carpazi meridionali. La Romania vanta la più grande popolazione di orsi bruni d'Europa al di fuori della Russia, oltre ad alcune delle migliori possibilità di avvistare lupi e linci.

Avvistateli da rifugi remoti ma confortevoli gestiti dalla Fondazione Conservation Carpathia, che mira a trasformare la regione in una Yellowstone europea, una vasta area selvaggia protetta che incrementerà la biodiversità e fornirà un reddito sostenibile alle popolazioni locali in armonia con la natura.

Un viaggio di quattro giorni con Travel Carpathia costa a partire da 460 euro a persona, con tutti i proventi destinati alla Foundation Conservation Carpathia. Include tre notti di pensione completa presso il rifugio Comisu, sulla cresta meridionale dei Monti Fagaras, e una guida locale esperta.

Go bear watching in Romania with Travel Carpathia. Travel Carpathia

Osservare le balene in modo responsabile alle Azzorre, Portogallo

Verso la fine di aprile e fino a maggio, le balenottere azzurre solcano le acque che circondano le Azzorre, facendo il pieno di plancton durante il loro viaggio annuale verso l'Artico.

Il verdeggiante avamposto atlantico del Portogallo offre alcune delle migliori opportunità in Europa per avvistare queste enormi creature - le più grandi del nostro pianeta - dal ponte di un gommone rigido.

I tour di whale watching responsabili non vi porteranno troppo vicino a questi giganti, assicurandovi di non disturbarli mentre viaggiano, ma le guide esperte di biologia marina vi daranno le migliori possibilità di avvistarli.

Per vederle basta affidarsi alla Dolphin and Whale Connection, con un tour di otto giorni dedicato alla balenottera azzurra a partire da 1.520 euro a persona. Se non riuscite a vedere la specie principale, non preoccupatevi: ci sono molti altri cetacei - balene, megattere e capodogli, oltre ai delfini - da vedere.

Go whale and dolphin watching in Portugal's Azores. The Dolphin and Whale Connection

Avvistare gli orsi polari a Spitsbergen, nella Norvegia artica

Nell'arcipelago roccioso delle Svalbard, in Norvegia, gli orsi polari sono più numerosi delle persone, il che rende questo uno dei luoghi migliori e più accessibili per avvistare una delle specie più iconiche del mondo.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, i viaggi in uno degli ambienti più fragili d'Europa richiedono un'attenta riflessione. Gli effetti del cambiamento climatico sono più pronunciati qui: Spitsbergen si sta riscaldando a un ritmo sei volte superiore alla media globale, causando il ritiro dei ghiacciai e la scomparsa del ghiaccio marino.

Durante una crociera su una piccola nave con Aqua Firma viaggerete a vela, ove possibile, per ridurre al minimo l'impronta di carbonio del vostro viaggio. Gli avvistamenti di orsi polari sono frequenti, insieme a trichechi, foche e uccelli marini. Un'avventura di otto giorni in pensione completa costa da 3.055 euro a persona.

Polar bears outnumber people in Norway’s Arctic Svalbard. Aqua Firma - R van Meurs

Proteggere le tartarughe Loggerhead in via di estinzione a Cefalonia, Grecia

Ogni anno le tartarughe Loggerhead migrano a Cefalonia per riprodursi, deponendo le uova sulle spiagge di sabbia soffice del sud dell'isola. Viaggiate da maggio a metà agosto per scorgere le femmine che sbarcano e da agosto a ottobre per vedere i piccoli che si schiudono in mare.

Tuttavia, a causa della crescente pressione esercitata dallo sviluppo costiero, queste tartarughe sono ora in pericolo. Potete contribuire a proteggerle con questa vacanza di volontariato con POD Volunteer.

Trascorrerete due settimane monitorando e proteggendo i nidi di tartaruga, registrando i livelli di inquinamento luminoso, osservando il comportamento delle tartarughe e aiutando i piccoli a raggiungere il mare in sicurezza. Costo a partire da 760 euro a persona.

PUBBLICITÀ

Passeggiata nel lato selvaggio in Andalusia, Spagna

Dirigetevi verso l'interno delle coste per assaporare il lato selvaggio dell'Andalusia. Le linci iberiche si aggirano sulle colline ricoperte di querce e sughero del Parque Natural de la Sierra de Andújar, a circa un'ora da Cordoba, mentre più a sud, il roccioso e ultraterreno Parque Natural Torcal de Antequera offre eccellenti avvistamenti di stambecchi iberici, falchi pellegrini e sparvieri.

Per altre meraviglie ornitologiche, la laguna di Fuente de Piedra - il lago più grande della penisola iberica - ospita la seconda colonia di fenicotteri maggiori d'Europa.

Le linci, in particolare, sono elusive, quindi avrete bisogno di una guida locale esperta per avere una possibilità di avvistarle. Unitevi a uno zoologo locale in un viaggio di sei giorni con Royle Safaris, a partire da 1.752 euro a persona.