Seferihisar e Urla, un'oasi di tranquillità nel cuore dell'Egeo

Nella regione dell'Egeo, in Turchia, è possibile immergersi nella natura, gustare cibi prodotti localmente e vivere in modo sostenibile. Seferihisar, situata a circa 50 chilometri da İzmir, è una delle città più tranquille, storiche e belle della zona. Ed è la prima "Cittaslow" turca.

Il luogo ideale per allontanarsi dal caos della vita moderna

Le Cittaslow - un'organizzazione fondata in Italia 23 anni fa e ispirata al movimento Slow Food - sono una rete di città e villaggi che si adattano al ritmo lento della vita e mirano a prevenire l'impatto della globalizzazione sugli usi locali.

Seferihisar si è iscritta alla rete nel 2009, con il tema del "sostegno ai produttori locali" e alla fine è diventata la prima città slow della Turchia, soddisfacendo tutti i 70 criteri. Ha quattro bazar allestiti settimanalmente. Uno di questi è il famoso bazar di Sığacık.

Qui tutto ciò che si acquista è al 100% locale. Si predilige l'energia pulita e i lampioni sono alimentati a energia solare. Nel corso degli anni, Seferihisar ha attuato molti programmi innovativi come città slow. E il cassetto è ancora pieno di progetti, come ci spiega Candaş Balta, coordinatrice di Cittaslow Seferihisar: "Il progetto più importante è in realtà un progetto agricolo. Abbiamo molti semi locali, più di 200 tipi diversi: dai pomodori ai peperoni, ecc. Per questo motivo abbiamo creato alcune banche dei semi, in cui raccogliamo tutti i semi locali e li condividiamo con le persone che vivono a Seferihisar. Li condividiamo anche nella rete internazionale di Cittaslow".

Uno dei modi migliori e più ecologici per visitare la zona è la bicicletta. La regione dell'Egeo è un sogno per i ciclisti. Si può pedalare tra i villaggi e le città storiche, le bellissime coste e la campagna. Le piste ciclabili sono state create appositamente per i ciclisti. Un tratto dell'EuroVelo 8 - un percorso di quasi 6.000 chilometri che copre 11 Paesi - passa da qui. Ed è impossibile non notare la moltitudine di ulivi, considerati sacri in Turchia, uno dei principali produttori di olio d'oliva al mondo.

La regione perfetta per la coltivazione di olive e uva

Siamo nel cuore di Urla, a pochi chilometri da Seferihisar, dove la storia della produzione di olio d'oliva è antica quanto la civiltà stessa. Si dice che la sua antica città abbia ospitato il più antico laboratorio di olio d'oliva del mondo... nel VI secolo a.C.!

"La coltivazione dell'olivo non è importante solo in termini di agricoltura, ma è anche nel nostro sangue in senso culturale e sociale: è un albero sacro - afferma Duygu Özerson Elakdar, proprietario di Hiç Olive Oil -. Attualmente le olive vengono coltivate in tutte le regioni della Turchia. Nel nostro Paese sono registrate 96 varietà di olive. Tutti gli aromi e i sapori unici di queste varietà costituiscono una biblioteca olivicola molto ricca".

Per farvi capire l'importanza di questo prodotto a Urla, la cucina locale offre piatti chiamati Zeytinyağlılar, che letteralmente significa "fatti con l'olio d'oliva". "Non si può nemmeno pensare di cucinare qualcosa senza usare l'olio d'oliva. Soprattutto se si parla di Urla. A Urla tutto è fatto con l'olio d'oliva. Questo è indiscutibile", afferma Duygu.

Questa non è la stagione giusta per la raccolta delle olive, ma ci sono altri prodotti selvatici che vale la pena raccogliere. Le piante selvatiche commestibili sono state tradizionalmente utilizzate nella cucina di Urla per secoli e sono molto ben integrate nella cultura culinaria della zona.

A Urla è consuetudine utilizzare in cucina non solo le foglie delle erbe selvatiche, ma anche le radici, i fiori e i semi. C'è un altro prodotto locale che si sposa bene con i piatti a base di olio d'oliva: stiamo parlando del vino. Urla ha una lunga storia di produzione di vino, utilizzando uve regionali dell'Anatolia e l'esperienza tramandata di generazione in generazione.

"Come tutte le zone del mondo adatte alla produzione di vino, l'Anatolia è una regione calda, con un clima mediterraneo - ci spiega Bilge Benigisu Oğunlu, proprietario di Urlice Wines -. Abbiamo molte giornate di sole, senza nuvole, e abbiamo un terreno gessoso che mantiene l'umidità, la preserva e permette di praticare l'aridocoltura. Non c'è bisogno di irrigare e i vini saranno vivaci anche a settembre e novembre".

Anche la vicinanza al mare gioca un ruolo importante: "Siamo molto vicini al mare. Riceviamo venti da nord, venti rinfrescanti, e anche venti da sud. È come una penisola e questo ci permette di produrre vino in un clima così caldo", spiega Bilge.

Qui si possono trovare vini pluripremiati prodotti da uve con una storia di 6.000 anni. La vendemmia viene celebrata durante l'annuale Festival della Vendemmia di Urla, due giorni in cui si svolgono la pigiatura dell'uva, spettacoli dal vivo e molte altre attività con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

E se non siete ancora convinti delle credenziali vinicole della regione, dietro l'angolo troverete le rovine dell'antica città di Teos, che ospita il tempio dedicato a Dioniso, l'antico dio greco del vino.