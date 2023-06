Samarcanda, un'oasi di relax nel deserto

Nelle strutture del nuovo polo turistico Via della Seta è possibile trovare un'ampia offerta di trattamenti per il benessere: dalle camere iperbariche ai massaggi con la sabbia

Samarcanda attrae turisti da tutto il mondo. Questa antica città dell'Uzbekistan si trovava un tempo al crocevia della Via della Seta. C'è sicuramente molto da esplorare, oggi più che mai: dopo una passeggiata per le vie di Samarcanda ci si può rilassare nelle strutture del polo turistico Via della Seta, dove è stata creata una vera e propria oasi di benessere e relax.

La porta per Samarcanda è il suo nuovo aeroporto internazionale, il cui design ricorda quello di un libro aperto. Inaugurato lo scorso anno, collega la città con diverse destinazioni estere. Ci vogliono 15 minuti per arrivare dall'aeroporto al polo turistico di Samarcanda.

Diversi alberghi sono stati concepiti come centri benessere. I vari programmi hanno una durata che può andare da un paio di giorni a due settimane e possono essere facilmente combinati con le visite turistiche.

"I nostri programmi di benessere si basano sulla filosofia di Avicenna, il padre fondatore della medicina moderna - dice Aleksandr Ovcharov, medico del polo turistico -. Combinava le pratiche curative dell'Oriente e dell'Occidente e credeva che senza buon umore non c'è salute".

La camera iperbarica è l'elemento chiave del programma antistress. "Nella camera la persona viene saturata di ossigeno - dice Ovcharov -. L'effetto più importante è la terapia antiossidante, in cui tutte le sostanze nocive vengono ossidate ed espulse dal corpo. È uno dei modi migliori per rilassarsi".

La camera iperbarica è l'elemento chiave del programma antistress Euronews

L'idea principale di Avicenna di combinare le pratiche di benessere dell'Oriente e dell'Occidente è applicata in vari modi. Anche la stanza del sale è dedicata a terapie antistress. "La stanza del sale aiuta il sistema respiratorio, il sistema cardiovascolare, la tiroide: è anche una terapia antistress, molto utile per le allergie", dice Sultan Muradov, anche lui medico nella struttura.

All'interno della stanza ci sono due tipi di sali, uno dell'Himalaya e uno degli Urali. Nel giro di un'ora si inizia a sentire un profondo rilassamento. L'offerta di benessere negli hotel della Via della Seta di Samarcanda è molto varia. Nella spa del Minyoun, un albergo a 5 stelle, potrete provare le più moderne offerte di benessere.

Tra queste c'è un massaggio con la sabbia: bisogna sdraiarsi su una speciale sabbia di quarzo; poi, un maestro di Bali esegue il massaggio con speciali sacchetti pieni di sabbia.

I sacchetti utilizzati per i massaggi con la sabbia Euronews

Il menù è composto da decine di piatti salutari. Tra questi c'è un'insalata che prende il nome da Bi Bi Khanum, moglie del sovrano Timur. L'ingrediente principale sono le pere, il suo frutto preferito. Le pere sono caramellate nel miele di cammello, unico nel suo genere. Un modo sano per concludere la giornata. "La pera è un detox naturale, così come le verdure - dice lo chef Sergey Pavlukov -, mentre il miele di cammello è molto ricco di vitamine e microelementi".