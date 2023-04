Di Lorna Parkes

La regione francese della Dordogna ha una delle storie più lunghe d'Europa, così come alcuni dei paesaggi più romantici del Paese.

Gli archeologi hanno trovato prove di insediamenti umani nella Dordogna fin da 400.000 anni fa: le suggestive colline calcaree della regione sono piene di grotte che nascondono alcuni dei dipinti antichi più importanti del mondo.

Ma fu dal XII al XVI secolo che i villaggi cominciarono ad apparire sulle rive boscose dei fiumi della Dordogna.

Durante questo periodo, la regione era conosciuta con il suo nome storico, Perigord, cui la popolazione locale è ancora molto legata.

Furono erette chiese per santi e castelli costruiti per baroni, che in seguito fortificarono i villaggi per una serie di guerre.

Oggi, le sponde del fiume, la topografia calcarea e le reliquie storiche si uniscono per rendere la Dordogna sinonimo di villaggi dolorosamente graziosi che sono l'orgoglio della Francia.

Ecco sette villaggi da visitare assolutamente durante un viaggio in Dordogna.

Visita le cappelle medievali di Rocamadour

Questo villaggio a più livelli sulla scogliera si trova sopra una gola del fiume ed è coronato da un castello da favola.

Rocamadour è così notoriamente fotogenica che vale la pena visitarla all'inizio della giornata, per evitare le folle che scendono a vagare per le sue strade.

Nonostante le sue piccole dimensioni, durante il medioevo Rocamadour era uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti d'Europa: per questo motivo, rimane estremamente ben conservato.

Cancelli in pietra e molti gradini conducono a un complesso di santuari religiosi con una manciata di cappelle, cripte e la Basilique Saint-Sauveur, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Molti pellegrini vengono ancora qui per vedere la statua della Madonna Nera della Chapelle Notre Dame, ma oggi la sua strada principale pedonale è anche fiancheggiata da ristoranti.

Limeuil sits at the confluence of two rivers- Canva

Una nuotata nel fiume a Limeuil

Situata su una splendida collina boscosa, Limeuil si trova tra i fiumi Dordogne e Vézère: questa posizione l'ha aiutata a prosperare per diversi secoli attraverso il commercio fluviale, ma l'ha anche messa in prima linea nelle invasioni vichinghe e nelle guerre con l'Inghilterra.

Oggi l'attrazione di questo villaggio fortificato è guidata dalla sua estetica, con le case dai tetti di terracotta che scendono fino a una spiaggia fluviale.

L'acqua è incorniciata su entrambi i lati da ponti ad arco del XIX secolo, che offrono uno sfondo pittoresco per nuotare e andare in canoa.

Escursione sino al castello di La Roque-Gageac

È la ripida scogliera calcarea che si erge bruscamente dietro La Roque-Gageac che rende il villaggio così spettacolare, o forse è l'ammasso di perfette case color crema appese lungo la riva del fiume come giocattoli.

Ad ogni modo, questo villaggio della Dordogna è una bellezza: l'attrazione principale qui non è il fiume, ma il castello normanno in cima al villaggio.

Lo si può raggiungere attraverso una serie di impegnative strade di ciottoli, fiancheggiate da terrazze con vari ristoranti.

Beynac was a filming location for the movie Chocolat- Canva

Entra in un film conosciutissimo a Beynac

Ampiamente considerato uno dei villaggi più affascinanti della Francia, non c'è da meravigliarsi che Beynac sia stato utilizzato come location per le riprese di parti di "Chocolat" (2000).

Un viaggio qui sembra di tornare indietro nel tempo: le strade medievali di Beynac sono conservate in modo impeccabile e sono un ottimo posto per vedere i tradizionali tetti del Perigord fatti di 'thackstone' locale, una speciale pietra di ardesia.

C'è anche un porto fluviale da esplorare, dove i visitatori possono saltare a bordo di una chiatta tradizionale: sopra il villaggio, c'è il castello di Beynac del XII secolo, che è apparso in una manciata di film, tra cui "La vendetta dei moschettieri" e "L'ultimo duello".

Tra metà giugno e metà settembre, c'è un mercato alimentare del lunedì che mette in mostra i lodati prodotti locali della Dordogna.

Speleologia sotto Domme

Un'altra delle famose bastide (villaggi medievali fortificati) della Dordogna, Domme ha una delle migliori viste della zona grazie alla sua posizione a 150 metri sopra le rive del fiume.

Fu una difesa strategica chiave per i francesi durante la Guerra dei Cent'anni e nel 1346 fu anche brevemente governata dagli inglesi: oggi è ancora circondato da spesse porte e bastioni.

E sotto il villaggio c'è un segreto: una grotta lunga 450 metri piena di stalattiti e stalagmiti, che può essere visitata.

Eremo a Saint-Amand-de-Coly

Il bel fulcro di questo villaggio vicino a Sarlat è la sua chiesa romanica fortificata, che risale al XII secolo e si erge sopra i vicoli del villaggio.

Saint Amand, da cui prende il nome il villaggio, era un eremita che si dice abbia vissuto in una grotta sul fianco della collina qui nel VI secolo: accanto alla chiesa del paese si trovano anche i resti di un'abbazia.

Molte reliquie della vita tradizionale sopravvivono per le strade di Saint-Amand-de-Coly, tra cui il campanile, un forno per il pane comune e un granaio del tabacco, trasformato in un emporio che vende cibo regionale.

Oltre al villaggio, ci sono anche sentieri che conducono alla campagna, dove è possibile esplorare le bellezze naturali della regione.

Visita il museo della guerra di Castelnaud-la-Chapelle

Questa piccola bellezza è posizionata tra i fiumi Dordogne e Ceou: attraversa le case in pietra, con persiane in legno e le porte ad arco e puoi fare un picnic fino al bordo del fiume.

Ma l'attrazione principale di questo villaggio ricoperto di viti è il castello di Castelnaud, un esempio straordinariamente ben conservato di castello perigordiano.

Accanto, in cima al villaggio, fermati per una splendida vista sulla valle del Ceou.

Quassù c'è anche un museo della guerra, con repliche di armi dei tempi in cui il villaggio sarebbe stato un punto strategico di difesa.