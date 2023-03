Un tweet all'origine di un acceso dibattito sulle mance in Europa e negli Usa.

Su tutto il Vecchio continente, dare circa il 10% del conto finale come mancia è considerato accettabile al ristorante. Ma in alcuni Paesi europei la mancia non è affatto prevista. E nei bar di tutto il mondo è praticamente sconosciuta.

Paese che vai mancia che trovi

Non è così ovunque, negli Stati Uniti dove non solo la mancia è prevista, ma sulla mancia i camerieri ci contano. E tanto.

Questo è il twet che ha fatto parlare e discutere i ristoranti di mezzo mondo.

"Odio gli europei a volte", si legge nel tweet che sottolinea appunto la miseria della mancia, 70 dollari, a fronte di un conto di 700 dollari. Nella conversazione che segue si legge ancora che gli europei "sono i peggiori clienti".

Non è solo una questione di quattrini, gli europei, leggendo i tweet, sono anche maleducati e cafoni, si installano al tavolo per ore senza grazia e sguaiatamente.

I tweet ci fanno riflettere su quelle che sono usanze diverse sulle mance da Paese a Paese e come nella più grande democrazia del mondo, la mancia sia istituzionalizzata per legge così che un cameriere o un inserviente possa arrivare a fine mese a percepire un salario minimo garantito (che altrimenti sarebbe da fame).

Quanto lasciare di mancia in Europa?

In Paesi come Germania e Regno Unito, una mancia del 10% è considerata adeguata quando si mangia fuori.

In alcuni ristoranti, al conto viene aggiunto automaticamente un costo del servizio del 10-12%. Altrove, è lasciato alla buona volontà del singolo ed è comunque previsto nei ristoranti d'alta gamma.

La mancia è meno comune in Francia e in Italia, anche se è comunque apprezzata. In Paesi come la Grecia non c'è una forte cultura della mancia tra la gente del posto, è invece attesa dai turisti.

A differenza degli Stati Uniti, il personale del ristorante ha il salario minimo (e non puo fare affidamento sulle mance).

Quanto lasciare di mancia negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti, una mancia del 20% è lo standard, non è raro pagare fino al 25% per un servizio eccellente. Il costo viene spesso aggiunto al conto finale.

Nei bar, le persone spesso danno una mancia di un dollaro ( o anche più) ad ogni giro.

Anche in Canada la mancia è più generosa rispetto all'Europa e si aggira intorno al 15-20%. Non va sotto questa soglia.

**Che mancia lasciare in Centro America e nell'America del Sud? **

Sebbene la mancia non faccia parte della cultura locale nei paesi dell'America centrale e meridionale, è diventata più comune con l'arrivo del turismo di massa. Generalmente, il 10% è considerato una mancia accettabile.

A causa della vicinanza di Messico e Stati Uniti, ci si possono aspettare mance più alte in zone turistiche come Cancun e Playa del Carmen. Alcuni ristoranti possono aggiungere la mancia al conto.

Quanto dare di mancia in Medio Oriente?

Non esiste una regola generale in Medio Oriente. Sebbene non sia una pratica comune in alcuni Paesi è un modo per mostrare il proprio apprezzamento. Per alcuni è quasi una forma di "elemosina" per aiutare i lavoratori sottopagati, per altri è una tangente per altri ancora infine un'ostentare il proprio benessere.

Generalmente la mancia non è prevista ma è gradita. A Dubai, o altre zone turistiche, è prevista una mancia dal 10 al 15% che potrebbe essere aggiunta automaticamente al conto.

La giusta mancia in India di quanto è?

La mancia non fa necessariamente parte della cultura indiana ma è spesso attesa dai turisti. Spesso vengono offerte mance in dollari o euro.

I venditori di cibo di strada non se l'aspettano di certo. Che invece è attesa per il trasporto della borsa sul risciò.

Quanto lasciare in Africa?

La tradizione della mancia varia in tutta l'Africa. Nella maggior parte dei Paesi, le mance non sono previste nei ristoranti locali, si lasciano quando si apprezza il servizio.

In alcune mete turistiche, il servizio è aggiunto al conto o è prevista una mancia del 10%. Le mance sono spesso attese dai coloro che lavorano nel settore turistico, che fanno affidamento su queste per arrotondare salari veramente bassi.

In Sudafrica è prevista unamancia del 10%.

E in Oriente e estremo Oriente?

La mancia non rientra nella cultura orientale.

In Cina è praticamente inesistente e talvolta è considerato quasi un gesto maleducato. Così come in Giappone dove possono addirittura essere rifiutate. Ciò è in parte dovuto al fatto che molti lavoratori vanno fieri di fornire sempre un servizio eccellente.

Sentimento condiviso anche in Corea del Sud, anche se a Seul e dintorni c'è stata un'apertura che prevede nel conto il costo del coperto.

La mancia non è consuetudine nei ristoranti in Cambogia, Thailandia e Laos. Darla non sarebbe motivo di offesa ma potrebbe creare confusione. Nelle città più grandi come Bangkok, i ristoranti di fascia alta in genere includono il costo del servizio sul conto.

Quanto dare in Australia e Nuova Zelanda?

In Australia, il 10% è considerato una mancia giusta al ristorante. Anche se non è dovuta, è gradita.

In Nuova Zelanda, la mancia non è né obbligatoria né consuetudine, ma una mancia del 10% fa sempre piacere.