Quando il nord Europa è alle prese con ondate di freddo, gelo o maltempo, c’è chi sogna mete più calde e solari.

Gli amanti del bel tempo stanno pianificando una fuga pasquale verso paesi più miti dove rilassarsi. Ma attenzione perché il tempo ormai è diventato imprevedibile, anche se in alcuni paesi il cielo azzurro è una costante.

Per aiutarvi a pianificare la giusta vacanza, abbiamo scovato le città più soleggiate d'Europa. Sulla base dei dati di World Weather Online, il motore di ricerca di case vacanze Holidu ha analizzato il meteo delle 300 città più visitate d'Europa dal 2009 al 2021. Questi i risultati.

Le città più soleggiate d'Europa si trovano in Spagna e in Italia

Nessuna sorpresa. Le città più soleggiate d'Europa si trovano in Spagna e in Italia. Questi due paesi dominano la top 30, con 12 città spagnole e 11 italiane. Questa classifica riflette il numero medio di ore di sole al mese, piuttosto che confrontare le temperature.

Dando un'occhiata più da vicino alle prime 10 città più soleggiate, quattro di queste si trovano nel sud e nel sud-est della Spagna e tre si trovano in Sicilia. Se amate sole e caldo queste sono le regioni che fanno per voi. Mete ottime tutto l’anno.

Alicante, Spagna: una dose giornaliera di vitamina C

Situata sulla costa sud-est della Spagna, Alicante ha il maggior numero di ore di sole in Europa. Con una media di 349 ore al mese è una destinazione da sogno per gli amanti del solleone presente ogni giorno.

La zona della Costa Blanca ha spiagge meravigliose per gli sport acquatici. Quando il sole tramonta, il centro storico di Barrio Santa Cruz fa da sfondo per serate all’insegna della movida. Musei, ristoranti, locale, musica e ottimo cibo.

Alicante, Spagna Canva

Catania, Italia: sole, sabbia e street food

Catania, sulla costa orientale della Sicilia, gode di una media di 347 ore di sole al mese. Il "centro storico" in stile barocco è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un mix di storia e cultura. Oltre alle splendide spiagge, potrete anche gustare deliziosi cibi di strada siciliani come arancini e cannoli.

Catania, Sicilia Canva

Murcia, Spagna: una fuga soleggiata da Madrid

Ha una media di 346 ore di sole al mese, con inverni miti ed estati lunghe. Murcia a 40 km da un mare caldo ha un panorama da sogno. La città universitaria ha recentemente inaugurato un collegamento ferroviario ad alta velocità con Madrid. Più a sud, il distretto costiero di Costa Cálida offre a turisti e residenti spiagge ideali per chi ama nuotare o praticare sport acquatici.

Murcia Canva

Malaga, Spagna: arte e sole

La città portuale di Malaga, sulla costa meridionale della Spagna, ha una media di 345 ore di sole al mese. Vanta hotel e resort per tutte le tasche e meravigliose spiagge di sabbia finissima. Malaga è poi la città natale del pittore e scultore spagnolo Pablo Picasso. Imperdibile un salto al Museo a lui dedicato.

Malaga, Spagna Canva

Messina, Italia: spiagge lungo due coste

Messina, nella Sicilia nord-orientale, ha una media di 345 ore di sole al mese. Questa città portuale è una destinazione popolare per le navi da crociera. Offre siti storici e tratti di costa strepitosa dove rilassarsi e abbronzarsi.

Messina, Sicilia Canva

Valencia, Spagna: paella e feste

Con una media di 343 ore di sole al mese, Valencia è la sesta città più soleggiata d'Europa. La città presenta splendide spiagge con dune di sabbia dorata e opportunità per gli amanti degli sport acquatici.

È qui che è nata la paella, il piatto di pesce diventato un must della cucina spagnola. Gustatelo con un'Agua de Valencia, un famoso cocktail a base di champagne o Cava (vino spumante spagnolo prodotto con metodo classico) mescolato con succo d'arancia, vodka e gin.

Valencia, Spagna Canva

Nizza, Francia: passeggiate romantiche sul lungomare

La Francia entra nella lista delle destinazioni soleggiate con Nizza, che gode di una media di 342 ore di sole al mese. Situata in Costa Azzurra, Nizza offre spiagge sabbiose e ristoranti elegantissimi e cool. Non solo moda però perché la città è famosa per la sua cultura e architettura.

Nizza, Francia Canva

Las Palmas, Spagna: spiagge urbane

Situata nelle Isole Canarie, al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, Las Palmas è una destinazione turistica popolare. Con una media di 341 ore di sole al mese, il clima piacevole e mite attrae visitatori anche durante i mesi invernali. Anche ad ottobre e novembre la temperatura media a Las Palmas si aggira intorno ai 21 gradi.

Las Palmas, Canarie Canva

Granada, Spagna: architettura soleggiata

Granada ospita l'imponente Palazzo Alhambra. Con una media di 341 ore di sole al mese, la città andalusa attira visitatori durante tutto l'anno. Una moltitudine di culture si intersecano e si riflettono magnificamente sia nell'architettura che nella vita quotidiana della città.

Granada Diritti d'autore Turismo Andaluz

Palermo, Italia: un assaggio di storia

L'Italia ha tre città nella top 10 e sono tutte in Sicilia. Con una media di 340 ore di sole al mese, Palermo è una destinazione perfetta per gli amanti del sole e della cultura. La città offre l'autentico street food siciliano, il teatro dell'opera più grande d'Italia e molti altri edifici storici che sono presenti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Palermo, Sicilia Canva

E per chi preferisce il freddo? Ecco le città più nevose d'Europa

Per la maggior parte delle persone, il sole e le vacanze vanno di pari passo, ma non tutti amano arrostire in spiaggia.

Se preferire piumini, sciarpe e cioccolata calda, esplorando paesaggi invernali, questa sezione è per voi. Mentre le città più soleggiate si trovano in Europa quasi tutte in Spagna e in Italia, le città più nevose sono distribuite in vari paesi. Questa classifica si basa sul numero medio di giorni nevosi al mese da dicembre a marzo tra il 2009 e il 2021.

Appassionati di sport invernali, prendete nota: la capitale dell'Estonia, Tallinn è la città più nevosa d'Europa con una media di 20,5 giorni di neve al mese.

Vilnius, in Lituania, ha una media di 18,5 giorni di neve al mese e Erfurt, in Germania, è al terzo posto con 17,3 giorni. Queste città sono seguite dalla finlandese Turku (16,8 giorni) e Helsinki (16,5 giorni).

Alcune delle altre città più nevose in Europa sono Kiev (Ucraina, 16 giorni), Kaunas (Lituania, 16 giorni), Grenoble (Francia, 15,5 giorni), Riga (Lettonia, 15,5 giorni) e Innsbruck (Austria, 15,5 giorni).

Tallin, Estonia Canva

Dove sono le città più piovose d'Europa?

Regno Unito e pioggia sono praticamente sinonimi e i dati lo confermano: 12 delle 30 città più piovose d'Europa si trovano in Gran Bretagna.

Ma cosa significa esattamente "più piovoso": Holidu ha analizzato le 300 città più popolate d'Europa sulla base dei dati di World Weather Online dal 2009 al 2022. Il numero medio di giorni di pioggia al mese e la quantità media di pioggia giornaliera al mese sono stati combinati per determinare i risultati.

Bergen in Norvegia è la città più piovosa d'Europa con il più alto numero medio di giorni di pioggia al mese (12,7) e quantità giornaliera di precipitazioni (8,8 mm).

Bergen, Norvegia Canva

Sunderland e Glasgow nel Regno Unito hanno una media di 11 giorni di pioggia al mese, seguiti da Brasov in Romania e Augusta in Germania.

Le altre città piovose del Regno Unito nella top 30 includono Belfast, Swansea, Stockport, Manchester, Liverpool, Plymouth, Wigan, Derby, Edimburgo e Wakefield. In Italia e Spagna piove, le città con le nuvole sono Milano, Vigo e A Coruña.