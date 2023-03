Cosa fare se si prende il Covid durante un viaggio in Europa?

Ci siamo lasciati alle spalle il periodo in cui la speranza prima di un viaggio era che il proprio test Covid fosse negativo 24 o 48 ore prima di prendere un volo o un treno. Ma la preoccupazione di contrarre il virus è ancora presente: nessuno vuole sentirsi male, specialmente in vacanza.

Attualmente non ci sono restrizioni Covid-19 in ingresso in alcun paese europeo, ma le regole su come comportarsi nel caso si contragga il virus all'estero variano.

Cosa fare allora se si prende il Covid durante un viaggio?

Ecco tutto ciò che bisogna sapere se si prende il Covid in Europa, incluso dove acquistare i test e per quanto tempo isolarsi.

Ecco i più recenti cambiamenti:

Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia, Malta, Portogallo, Finlandia, Germania, Estonia, Italia, Cipro, Austria e Grecia non hanno più restrizioni di viaggio;

I passeggeri che volano in Unione europea non devono più indossare mascherine negli aeroporti o a bordo dei voli. Tuttavia, alcuni paesi richiedono ancora le mascherine;

Le mascherine non sono più obbligatorie in Spagna e nel Portogallo continentale, ad eccezione dei trasporti pubblici.

Questo articolo viene aggiornato costantemente, ma le regole possono cambiare rapidamente. Si consiglia di controllare le disposizioni governative del paese che si intende visitare prima di intraprendere il viaggio.

Albania

Non ci sono restrizioni per i visitatori.

Andorra

I viaggi da e per il paese sono aperti, ma l'accesso ad Andorra richiede il passaggio attraverso la Spagna o la Francia, quindi è necessario controllare anche le loro restrizioni di viaggio prima di pianificare la vacanza.

Maggiori informazioni qui.

Bielorussia

I viaggi in Bielorussia dovrebbero essere evitati, a causa del rischio di applicazione arbitraria delle leggi locali e del conflitto armato tra Russia e Ucraina.

È ancora possibile viaggiare in Bielorussia per via aerea con alcune restrizioni, ma i viaggi via terra per vacanza sono attualmente vietati.

Al momento non ci sono restrizioni di viaggio dovute al Covid per l'ingresso in Bielorussia.

Maggiori informazioni qui.

Belgio

Il Belgio ha rimosso le sue restrizioni di viaggio per tutti i visitatori.

Bosnia Erzegovina

I turisti possono visitare la Bosnia-Erzegovina senza restrizioni di viaggio.

Le persone devono indossare la mascherina nelle strutture sanitarie.

La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina pubblica qui aggiornamenti regolari sui viaggi all'estero.

Bulgaria

La Bulgaria non richiede più ai visitatori di fornire una prova di vaccinazione o un test negativo per entrare nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Croazia

Non ci sono restrizioni Covid per l'ingresso.

Maggiori informazioni qui.

Cipro

Le regole per l'ingresso sono state rimosse.

Non è più necessario indossare la mascherina al chiuso, tranne che nelle aree ad alto rischio come ospedali, trasporti pubblici e farmacie.

Maggiori informazioni qui.

Repubblica Ceca

Non ci sono più restrizioni all'ingresso per i viaggiatori Ue o non Ue.

Maggiori informazioni qui.

Danimarca

La Danimarca ha eliminato tutte le restrizioni di viaggio per i turisti internazionali. Le regole possono essere reintrodotte con breve preavviso per i paesi ad alto rischio. Il governo afferma di avere un "freno a mano" che può tirare nel casoemergano varianti preoccupanti.

Maggiori informazioni qui.

Estonia

L'Estonia ha eliminato le restrizioni di viaggio per i visitatori di tutti i paesi.

Finlandia

I viaggi in Finlandia sono senza restrizioni. I visitatori provenienti dall'Ue, dalle aree di viaggio Schengen e dai paesi della lista verde possono entrare in Finlandia senza restrizioni di viaggio.

La guardia di frontiera finlandese fornisce consulenza sul traffico transfrontaliero per telefono ed e-mail. Il servizio è disponibile in finlandese, svedese e inglese nei giorni feriali dalle 8:00 alle 16:00 al numero +358 295 420 100. Le domande possono anche essere inviate via e-mail a rajavartiolaitos@raja.fi.

Maggiori informazioni qui.

Francia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese e non è più obbligatorio indossare la mascherine nelle strutture sanitarie, sebbene sia consigliato.

Maggiori informazioni qui.

Germania

Tutti i viaggiatori possono ora entrare in Germania senza mostrare alcun documento Covid.

Tuttavia, a causa della mancanza di un accordo di reciprocità tra i due paesi, ciò non si applica a coloro che viaggiano dalla Repubblica popolare cinese che devono comunque fornire un motivo essenziale per il loro ingresso in Germania.

che devono comunque fornire un motivo essenziale per il loro ingresso in Germania. Chiunque abbia più di 14 anni deve indossare una mascherina FFP2 sui treni a lunga percorrenza, inclusi i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni (ma non FFP2).

Maggiori informazioni qui.

Grecia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Nel caso si risulti positivi durante il viaggio, non c'è più la quarantena. Tuttavia, per prendere i mezzi pubblici mentre si è infetti, bisogna indossare la mascherina FFP2 o KN95.

Le mascherine ora sono obbligatorie solo nelle strutture sanitarie e sui trasporti pubblici urbani.

Maggiori informazioni qui.

Ungheria

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Le mascherine non sono più obbligatorie tranne che negli ospedali e in altri luoghi di assistenza sanitaria.

Maggiori informazioni qui.

Islanda

L'Islanda ha abbandonato tutte le restrizioni nazionali e di frontiera. Ciò significa che non verranno applicate restrizioni alla frontiera e tutti i passeggeri potranno entrare in Islanda, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno.

Maggiori informazioni qui.

Irlanda

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Sebbene l'uso obbligatorio della mascherina sia stato abolito, il governo irlandese consiglia di continuare a indossarla sui mezzi pubblici.

Maggiori informazioni qui.

Italia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Sebbene non siano obbligatorie, le mascherine sono comunque consigliate in occasione di grandi eventi al chiuso e affollati all'aperto.

Maggiori informazioni qui.

Kosovo

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici e in tutti i luoghi pubblici al chiuso, oltre a rispettare le regole di distanziamento sociale di un metro.

Maggiori informazioni qui.

Lettonia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Liechtenstein

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Il Liechtenstein segue i consigli di viaggio della Svizzera, quindi assicurati di controllare le restrizioni al momento del viaggio.

Lituania

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Lussemburgo

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Macedonia del Nord

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

C'è ancora l'obbligo di indossare mascherine negli ospedali, nelle farmacie e sui mezzi pubblici.

Maggiori informazioni qui.

Malta

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Non è più necessario indossare mascherine a Malta se non sui voli, negli ospedali e nelle case di cura.

Maggiori informazioni qui.

Moldova

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, lo spazio aereo moldavo è attualmente limitato.

Maggiori informazioni qui.

Monaco

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Olanda

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Norvegia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Polonia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Portogallo

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Le mascherine sono ancora obbligatorie sugli aerei e su altri mezzi di trasporto pubblico.

Le mascherine non sono più necessarie negli aeroporti o nei terminal dei traghetti di Madeira, ma sono ancora obbligatorie sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie.

Maggiori informazioni qui.

Romania

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese. Ciò significa che i viaggiatori che arrivano in Romania sono esentati dal fornire un test prima della partenza, un test all'arrivo o dopo l'arrivo o una prova della vaccinazione.

Maggiori informazioni qui.

Russia

Il viaggio in Russia non è consigliato a causa della mancanza di opzioni di volo disponibili per tornare in Europa e della maggiore volatilità dell'economia russa.

A tutti gli arrivi in Russia verrà controllata la temperatura e sarà richiesto di fornire un risultato negativo del test PCR effettuato entro 48 ore prima del viaggio. Questo vale indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Tutti i passeggeri stranieri devono compilare un modulo di viaggio prima di arrivare in Russia, di solito consegnato dal personale di cabina sui voli in arrivo.

Maggiori informazioni sulla risposta della Russia al Covid-19 qui.

San Marino

Attualmente tutti i viaggiatori possono entrare a San Marino senza alcuna restrizione, tuttavia alcuni paesi potrebbero essere aggiunti nuovamente all'elenco delle eccezioni con breve preavviso, quindi si consiglia di ricontrollare la lista prima di viaggiare.

Se si entra a San Marino attraverso l'Italia, bisognerà controllare le disposizioni italiane prima di partire.

Le mascherine sono ancora obbligatorie solo nelle strutture sanitarie.

Maggiori informazioni qui.

Serbia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese

È comunque necessario indossare le mascherine nelle strutture sanitarie e si consiglia di indossarle nei luoghi pubblici al chiuso affollati.

Maggiori informazioni qui.

Slovenia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Bisogna ancora indossare la mascherina sui mezzi pubblici.

Maggiori informazioni qui.

Spagna

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Le mascherine sono ancora obbligatorie nelle strutture sanitarie e sui mezzi pubblici.

Maggiori informazioni qui.

Svezia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Si raccomanda alle persone non vaccinate di evitare luoghi chiusi e affollati.

Maggiori informazioni qui.

Svizzera

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Maggiori informazioni qui.

Turchia

Non ci sono restrizioni per l'ingresso nel paese.

Turkish Airlines ha pubblicato un elenco, paese per paese, delle restrizioni sui voli per la Turchia.

Ucraina

Viaggiare in Ucraina non è attualmente raccomandato a causa del conflitto in corso.

Regno Unito

Il Regno Unito ha abolito tutte le restrizioni di viaggio.

Il governo raccomanda le mascherine nei luoghi pubblici affollati e bisogna indossarle ancora negli ospedali.

Le regole per i viaggi in entrata e in uscita dal Galles sono disponibili qui .

. Le regole per viaggiare dentro e fuori la Scozia sono disponibili qui .

. Le regole per i viaggi in entrata e in uscita dall'Irlanda del Nord sono disponibili qui.

Città del Vaticano

Non ci sono restrizioni per i viaggiatori.

