In un contesto di crescente tensione tra Washington e Caracas, un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha lanciato un'offensiva legislativa per limitare la capacità del presidente Donald Trump di ordinare un'azione militare contro il Venezuela senza l'approvazione del Congresso.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

La risoluzione è stata promossa dal democratico Tim Kaine, strenuo difensore dei poteri costituzionali dei legislatori, e ha il sostegno di rappresentanti di entrambi i partiti, come Adam Schiff e il repubblicano Rand Paul, cosa molto insolita di questi tempi.

"Sono profondamente preoccupato che l'amministrazione Trump stia considerando di lanciare attacchi militari illegali in Venezuela senza una specifica autorizzazione del Congresso - ha sostenuto Kaine in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio - Gli americani non vogliono mandare i loro figli e le loro figlie in altre guerre, soprattutto in guerre che comportano un grave rischio di destabilizzazione significativa e nuove massicce ondate migratorie nel nostro emisfero".

Nelle ultime settimane, Trump non solo ha confermato le operazioni segrete della Cia in territorio venezuelano, ma ha anche accennato alla possibilità di un intervento di terra, a seguito di cinque attacchi letali a imbarcazioni nei Caraibi con l'accusa di traffico di droga.

Il repubblicano Paul, che in passato ha criticato gli sviluppi della situazione, ha sottolineato il rischio che gli Stati Uniti venganotrascinati in "una guerra senza un dibattito pubblico o un voto". "Il popolo americano non vuole impegnarsi in una guerra infinita con il Venezuela", ha dichiarato il repubblicano, ricordando che la Costituzione richiede una "deliberazione" prima di usare la forza.

Il capo di SouthCom si dimette in mezzo all'escalation militare

La tensione è amplificata dall'inatteso annuncio del pensionamento, a dicembre, dell'ammiraglio Alvin Holsey, capo del Comando meridionale dell'esercito statunitense (SouthCom), il comando responsabile delle operazioni militari nella regione e dal quale sono stati coordinati i recenti attacchi a presunti narcotrafficanti al largo delle coste venezuelane.

"È stato un onore servire la nostra nazione e il popolo americano, e sostenere e difendere la nostra Costituzione per più di 37 anni", ha detto l'ammiraglio in un breve messaggio di addio alle sue truppe diffuso dal SouthCom, "confido che continuerete ad andare avanti, concentrati sulla vostra missione, che rafforza la nostra nazione e assicura la sua resistenza come faro di libertà nel mondo".

Holsey, che ha assunto l'incarico da appena un anno, lascia il posto in mezzo all'esame del Campidoglio, dove sono stati sollevati dubbi sia sulla legalità di queste operazioni sia sulla mancanza di informazioni sulle vittime. L'ammiraglio non ha spiegato le ragioni della sua partenza.

Da parte sua, il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, si è limitato a lodare il suo "incrollabile impegno". Per diversi legislatori, tuttavia, la sua partenza aggiunge pressione a un'amministrazione che ha evitato di condividere le prove che giustificano l'uso dell'esercito nei Caraibi.

L'attuale escalation ha spinto domenica il presidente venezuelano Nicolás Maduro a chiedere la creazione di "brigate indigene" in tutta l'America Latina che, "se necessario", potrebbero mobilitarsi rapidamente per venire in aiuto del Venezuela di fronte alla "minaccia" rappresentata dall'attuale escalation con gli Stati Uniti.

Questa mossa evidenzia la crescente preoccupazione di Caracas riguardo alle azioni statunitensi nella regione e il desiderio di rafforzare la difesa nazionale attraverso alleanze con altri gruppi latinoamericani.

La situazione rimane tesa, con il Congresso statunitense che si prepara a discutere ulteriormente la risoluzione proposta, mentre la comunità internazionale osserva da vicino gli sviluppi in questa delicata crisi geopolitica.