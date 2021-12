Le migliori spiagge della Bulgaria per le vacanze del 2022

Se attualmente state patendo il freddo della stagione invernale e sognando vacanze esotiche nel 2022, la Bulgaria dovrebbe essere in cima alla vostra lista di destinazioni da visitare. Con la Costa Nera che si estende per tutti i 378 km del confine orientale del paese, ci sono molte opzioni per una vacanza al mare ideale. Abbiamo compilato una lista delle migliori zone da visitare.

La vita notturna di Sunny Beach

Sunny Beach è il posto ideale per gli amanti della vita notturna. Si tratta di una delle località più popolari della Bulgaria, in virtù anche dei prezzi contenuti. La via principale è costellata di club con alcuni dei migliori dj techno e house emergenti d'Europa. Circondata da meravigliose dune naturali, è anche una delle spiagge più pittoresche del paese.

Gli 8 km di sabbia e di mare di Sunny Beach non offrono solo divertimento notturno, ma anche numerose attività diurne. L'offerta culturale non manca: a pochi chilometri a sud della spiaggia si trova Nesebăr, patrimonio mondiale dell'Unesco.

Nesebăr è una delle più antiche città della Bulgaria Canva

Città antica, Nesebăr è ricca di siti storici. Come porto commerciale di fondamentale importanza strategica, ha visto sorgere e cadere diverse civiltà, dagli antichi greci all'impero bizantino, come testimoniato dalle mura della città e dalle numerose chiese, reliquie di un passato glorioso.

Relax a Balchik

Balchik è perfetta per chi vuole rilassarsi ed è meno interessato alla vita notturna. Lontana dal turismo di massa, Balchik si trova a soli 31 km a nord di Varna, la più grande città portuale sul confine orientale. È così bella che negli anni '20 e '30 la regina Maria di Romania si innamorò della zona e fece costruire un complesso di palazzi che ospita anche i giardini botanici, dove è possibile ammirare più di 2.000 specie di piante. Il lungomare di oltre due chilometri è costellato di bar e ristoranti dove godersi la cucina locale.

Il palazzo della regina Maria di Romania affacciato sul mare di Balchik Canva

I campeggi per gli amanti della natura

Chi invece cerca invece un'immersione totale nella natura potrà scegliere uno dei tanti campeggi nei pressi delle spiagge. Se state cercando un posto appartato, Silistar Beach è quello che fa per voi: situato sull'estremità meridionale della costa, Silistar dispone di aree per il campeggio e non è lontana da altre spiagge, che possono offrire una soluzione alternativa se quella principale è troppo affollata.

Per un assaggio della fauna del Mar Nero, la spiaggia di Irakli è la destinazione perfetta per i naturalisti alla ricerca di flora e fauna uniche. Per non parlare delle sue sabbie dorate e delle sue colline boscose, che rendono la sua costa frastagliata ancora più sbalorditiva. Con numerose opzioni di campeggio diverse intorno alle spiagge (ce n'è anche una per nudisti), è possibile godersi Irakli al naturale.

Tende da campeggio davanti al Mar Nero in una spiaggia della Bulgaria Canva

I resort per famiglie di Golden Sands

I resort sono tradizionalmente l'opzione preferita dalle famiglie. Golden Sands è una delle località balneari più popolari della Bulgaria e si trova a pochi chilometri a nord della capitale del Mar Nero, Varna. Anche qui non mancano siti storici di grande interesse, come le rovine delle terme del II secolo d.C. dove gli antichi romani facevano il bagno.

Al resort Golden Sands le spiagge offrono una vasta gamma di sport acquatici e si possono prenotare feste in barca per famiglie. Nessun viaggio in famiglia a Golden Sands è completo senza una visita al parco acquatico, con scivoli e attrazioni adatte a tutte le età.