un voto storico che consentirà l'iscrizione nella Costituzione francese della "libertà garantita" delle donne del ricorso all'aborto. La Francia diventa così il primo Paese a inserire espressamente l'interruzione volontaria della gravidanza in Costituzione.

Una volontà politica nata per iniziativa del Presidente Macron dopo la sentenza che pose fine al diritto federale all’aborto negli Stati Uniti. Un voto che vuole mandare un messaggio forte alla società francese e fare scuola nel resto del mondo: l’aborto in Francia è un diritto conquistato e irremovibile, da cui non è possibile tornare indietro.