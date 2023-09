Migliaia di donne, in ben tre diversi Stati, hanno manifestato per chiedere il diritto all'aborto nella Giornata internazionale dell'aborto sicuro. Le manifestanti hanno indossato sciarpe o vestiti verdi, il colore collettivamente usato come simbolo dalla cosiddetta "Onda verde", un insieme di diversi gruppi da vari Paesi delle Americhe che lottano per vedere riconosciuto questo diritto.

In Messico, centinaia di manifestanti hanno marciato verso il Palazzo Nazionale della capitale, Città del Messico, per chiedere il diritto all'aborto sicuro e legale in tutto il Paese, poche settimane dopo la sua depenalizzazione a livello nazionale grazie a una sentenza della Corte Suprema. "Una cosa è la depenalizzazione, ma tutti i governi e i congressi devono approvarla", dice una manifestante.

Anche in Cile circa un migliaio di donne si sono riunite a Santiago del Cile per chiedere il diritto ad "aborti liberi e sicuri", pochi giorni dopo che la maggioranza di destra del Consiglio costituzionale del Paese ha approvato un articolo che potrebbe spianare la strada all'attuale legge sull'aborto.

In Cile l'aborto è consentito solo in caso di stupro o di pericolo per la vita della madre.

Centinaia di donne con sciarpe verdi hanno invece marciato verso il Palazzo di Giustizia di Lima, in Perù, per chiedere che l'aborto sia reso legale. In questo Paese l'aborto è vietato anche in caso di stupro.